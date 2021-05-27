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В ГИБДД оценили возможность проведения "внезапных" рейдов на дорогах
В ГИБДД оценили возможность проведения "внезапных" рейдов на дорогах - РИА Новости, 27.05.2021
В ГИБДД оценили возможность проведения "внезапных" рейдов на дорогах
У Госавтоинспекции нет цели "прятаться" от водителей, в том числе устраивая "внезапные" рейды, чтобы выявить больше нарушителей, гораздо важнее снизить... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T04:05
2021-05-27T04:05
2021-05-27T04:05
николай шеюхин
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. У Госавтоинспекции нет цели "прятаться" от водителей, в том числе устраивая "внезапные" рейды, чтобы выявить больше нарушителей, гораздо важнее снизить количество жертв в ДТП и предотвратить их, рассказал РИА Новости заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин.Ранее в ряде СМИ появилась информация, что российская ГИБДД поменяет подход к планированию и проведению рейдов в отношении нарушителей ПДД, в частности, ведомство якобы планировало перестать информировать о месте и времени проведения "облав" на нарушителей.Он уточнил, что ведомству нужно не столько выявить как можно больше водителей в состоянии алкогольного опьянения, сколько добиться качественного улучшения ситуации на дорогах - критерием этого в соответствии с национальным проектом "Безопасные качественные дороги" является снижение количества погибших и пострадавших в ДТП."Лучше два экипажа поставить, а сказать, что стоит 22. Человек, зная, что будет проходить мероприятие, не выедет и не поедет", - добавил заместитель главы ГИБДД.
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николай шеюхин, россия, авто, москва, общество
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости.
У Госавтоинспекции
нет цели "прятаться" от водителей, в том числе устраивая "внезапные" рейды, чтобы выявить больше нарушителей, гораздо важнее снизить количество жертв в ДТП и предотвратить их, рассказал РИА Новости заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин
.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что российская ГИБДД поменяет подход к планированию и проведению рейдов в отношении нарушителей ПДД, в частности, ведомство якобы планировало перестать информировать о месте и времени проведения "облав" на нарушителей.
"Задачи ГИБДД прятаться нет. Рейдовые мероприятия, наоборот, большей частью носят профилактический характер. Нет сегодня у Госавтоинспекции цели наловить пьяных. У Госавтоинспекции цель - чтобы человек в состоянии алкогольного опьянения на дорогу не выезжал, а пользовался услугами "Трезвый водитель" или такси", - сказал Шеюхин агентству в ответ на вопрос о возможности "внезапных" рейдов.
Он уточнил, что ведомству нужно не столько выявить как можно больше водителей в состоянии алкогольного опьянения, сколько добиться качественного улучшения ситуации на дорогах - критерием этого в соответствии с национальным проектом "Безопасные качественные дороги" является снижение количества погибших и пострадавших в ДТП.
"Лучше два экипажа поставить, а сказать, что стоит 22. Человек, зная, что будет проходить мероприятие, не выедет и не поедет", - добавил заместитель главы ГИБДД.