https://ria.ru/20210527/gibdd-1734346742.html

В ГИБДД оценили возможность проведения "внезапных" рейдов на дорогах

В ГИБДД оценили возможность проведения "внезапных" рейдов на дорогах - РИА Новости, 27.05.2021

В ГИБДД оценили возможность проведения "внезапных" рейдов на дорогах

У Госавтоинспекции нет цели "прятаться" от водителей, в том числе устраивая "внезапные" рейды, чтобы выявить больше нарушителей, гораздо важнее снизить... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T04:05

2021-05-27T04:05

2021-05-27T04:05

николай шеюхин

россия

авто

москва

общество

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. У Госавтоинспекции нет цели "прятаться" от водителей, в том числе устраивая "внезапные" рейды, чтобы выявить больше нарушителей, гораздо важнее снизить количество жертв в ДТП и предотвратить их, рассказал РИА Новости заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин.Ранее в ряде СМИ появилась информация, что российская ГИБДД поменяет подход к планированию и проведению рейдов в отношении нарушителей ПДД, в частности, ведомство якобы планировало перестать информировать о месте и времени проведения "облав" на нарушителей.Он уточнил, что ведомству нужно не столько выявить как можно больше водителей в состоянии алкогольного опьянения, сколько добиться качественного улучшения ситуации на дорогах - критерием этого в соответствии с национальным проектом "Безопасные качественные дороги" является снижение количества погибших и пострадавших в ДТП."Лучше два экипажа поставить, а сказать, что стоит 22. Человек, зная, что будет проходить мероприятие, не выедет и не поедет", - добавил заместитель главы ГИБДД.

https://ria.ru/20210516/narushiteli-1732497508.html

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николай шеюхин, россия, авто, москва, общество