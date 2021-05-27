https://ria.ru/20210527/germaniya-1734375615.html

Глава МИД Германии рассказал о санкциях против Белоруссии

Глава МИД Германии рассказал о санкциях против Белоруссии - РИА Новости, 27.05.2021

Глава МИД Германии рассказал о санкциях против Белоруссии

Меры против Белоруссии - это только начало крупной и длительной спирали санкций, речь идет не о "маленьких шагах", заявил журналистам перед началом неформальной РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T11:02

2021-05-27T11:02

2021-05-27T11:45

ryanair

минск

вильнюс

еврокомиссия

германия

лиссабон (город)

хайко маас

мид германии

белоруссия

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БЕРЛИН, 27 мая - РИА Новости. Меры против Белоруссии - это только начало крупной и длительной спирали санкций, речь идет не о "маленьких шагах", заявил журналистам перед началом неформальной встречи глав МИД ЕС в Лиссабоне министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас."Нужно посмотреть, будет ли уступка со стороны (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, и если этого не произойдет, то нужно исходить из того, что это только начало крупной и длительной санкционной спирали", - сказал министр, добавив, что "ясно, что мы не хотим удовлетвориться маленькими шагами в плане санкций"."Сейчас санкции должны быть быстро реализованы, над этим интенсивно работает Еврокомиссия и все страны-участники, надеюсь, это получится сделать в следующие дни. Это крайне важно, что ясная реакция была дана и сейчас она реализуется", - добавил он.По словам Мааса, речь идет о том, чтобы "обложить в значительной степени санкциями экономическую структуру и движение платежей в Белоруссии", чтобы "режим Лукашенко понял, что время, когда мы были готовы к диалогу, прошло (и не наступит) до тех пор, пока происходят вещи, подобные тем, что произошли на прошлой неделе"."Первый сигнал, который мы ожидаем, - это освобождение более 400 политзаключенных. Пока этого не произошло, в ЕС не может быть смягчения в отношении того, чтобы запустить подготовку новых санкций", - добавил министр.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.

https://radiosputnik.ria.ru/20210526/olenchenko-1734332459.html

https://ria.ru/20210527/maas-1734382730.html

минск

вильнюс

германия

лиссабон (город)

белоруссия

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ryanair, минск, вильнюс, еврокомиссия, германия, лиссабон (город), хайко маас, мид германии, белоруссия, в мире