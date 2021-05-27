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В Германии рассказали свою версию подвига советского воина Масалова
В Германии рассказали свою версию подвига советского воина Масалова - РИА Новости, 27.05.2021
В Германии рассказали свою версию подвига советского воина Масалова
Немецкий историк, бывший директор германо-российского музея истории Второй мировой войны Берлин-Карлсхорст Петер Ян рассказал РИА Новости о содержании... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T08:13
2021-05-27T08:13
сергей цивилев
красный крест
германия
минск
берлин (город)
михаил катуков
иван конев
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БЕРЛИН, 27 мая - РИА Новости. Немецкий историк, бывший директор германо-российского музея истории Второй мировой войны Берлин-Карлсхорст Петер Ян рассказал РИА Новости о содержании экспертного заключения, составленного при его участии в 1990-е годы в ФРГ и касавшегося спасения сержантом Красной армии Николаем Масаловым немецкой девочки в ходе боев в 1945 году в столице Германии.Подвиг Масалова лег в основу сюжета монумента Воина-освободителя в Трептов-парке. Память советского сержанта также увековечена на мосту Потсдамер-Брюке в центре Берлина — там установлена мемориальная доска на немецком и русском языках.Масалов в апреле 1945-го был знаменщиком 20-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии. Во время боев за Берлин, 30 апреля 1945-го, он принес знамя полка к Ландвер-каналу. Сам Масалов позже вспоминал: до начала штурма оставалось 50 минут и в тишине он услышал плач маленькой немецкой девочки, звавшей маму. Он попросил разрешения спасти ребенка. Площадь перед мостом простреливалась, и он полз, прижимаясь к асфальту. Под мостом он увидел трехлетнюю девочку, сидевшую возле убитой матери. Солдаты прикрыли его, и он вынес ребенка. Самого Масалова ранили в ногу, но он не сказал об этом и снова встал у знамени полка.По словам немецкого историка Петера Яна, события в конце апреля 1945 года у Ландвер-канала "довольно хорошо обоснованы исторически, за ними можно проследить". Хотя спасенного ребенка не удалось найти, с точки зрения эксперта, это объяснимо, ведь поиски начались "не в конце 1945 года, а годы спустя". Однако немецкая версия спасения Масаловым ребенка несколько отличается от российской."Господин Масалов принимал участие в этой миссии, и он действительно существовал. Мы говорим - его фигура историческая. Также была группа детей, находящихся на попечении Красного Креста. Ситуация для детей была тяжелой. Масалов вытащил этого ребенка с риском для жизни, а затем быстро передал его сотруднице Красного Креста, это была воспитательница. У него и не было возможности больше заботиться о ребенке. Не было ни протокола, ни документа с печатью (по факту передачи ребенка - ред). Но в то время в Берлине были немецкие сиротские приюты, были больницы и сотрудники Красного Креста. Ребенка можно было привести туда. Может быть, он был настолько маленьким, что не мог удостоверить себя. Мамы рядом не нашли, это был ребенок из группы", - рассказал эксперт.По словам Яна, вскоре после решения об исключении Масалова из списка почетных граждан Берлина, принятого городским сенатом в 1992 году, перед историками была поставлена задача изучить информацию о подвигах, совершенных советскими солдатами в немецкой столице в 1945 году. Запрос о подобном исследовании поступил "от района Шёнеберг (в Берлине), а также из Белоруссии", потому что в Минске предполагали, что "Масалов мог быть белорусом", пояснил эксперт.Масалов — уроженец Кемеровской области, после войны жил в поселке Тяжинский, где и похоронен на сельском кладбище. В 1965 году ему присвоили звание почетного гражданина Берлина, но в 1992-м, после объединения Германии, имя Масалова в обновленный список не включили. В конце апреля губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что обратился к властям Берлина с просьбой вернуть Масалову почетное звание, но те ответили отказом.В ответе берлинских властей (есть в распоряжении РИА Новости) говорится, что "мужественный поступок солдата Николая Масалова не подлежит сомнению", но вернуть его имя в список почетных граждан невозможно. В сенате немецкой столицы пояснили, что в Западном и Восточном Берлине были разные списки почетных граждан, но в 1992-м в западный список решили включить только тех почетных граждан Восточного Берлина, кто имел выдающиеся заслуги в области культуры и науки. Таким образом, звания лишились 11 представителей Cоветской армии и военной администрации (среди них, помимо Масалова, были Михаил Егоров и Мелитон Кантария, маршалы Михаил Катуков, Иван Конев и Василий Чуйков).Цивилев заявил, что вместе с МИД, российским посольством и неравнодушными жителями Германии продолжит работу, чтобы вернуть Масалову звание почетного гражданина Берлина.
https://ria.ru/20210517/pamyatnik-1732642908.html
https://ria.ru/20210508/podvig-1731468587.html
https://ria.ru/20210503/masalov-1731018483.html
германия
минск
берлин (город)
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сергей цивилев, красный крест, германия, минск, берлин (город), михаил катуков, иван конев

В Германии рассказали свою версию подвига советского воина Масалова

08:13 27.05.2021
 
© РИА Новости / В. Козлов / Перейти в фотобанкПамятник советскому воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине
Памятник советскому воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / В. Козлов
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БЕРЛИН, 27 мая - РИА Новости. Немецкий историк, бывший директор германо-российского музея истории Второй мировой войны Берлин-Карлсхорст Петер Ян рассказал РИА Новости о содержании экспертного заключения, составленного при его участии в 1990-е годы в ФРГ и касавшегося спасения сержантом Красной армии Николаем Масаловым немецкой девочки в ходе боев в 1945 году в столице Германии.
Подвиг Масалова лег в основу сюжета монумента Воина-освободителя в Трептов-парке. Память советского сержанта также увековечена на мосту Потсдамер-Брюке в центре Берлина — там установлена мемориальная доска на немецком и русском языках.
Площадь Советов в Кемерово - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
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В Кемерово установят памятник воину, спасшему немецкую девочку в Берлине
Масалов в апреле 1945-го был знаменщиком 20-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии. Во время боев за Берлин, 30 апреля 1945-го, он принес знамя полка к Ландвер-каналу. Сам Масалов позже вспоминал: до начала штурма оставалось 50 минут и в тишине он услышал плач маленькой немецкой девочки, звавшей маму. Он попросил разрешения спасти ребенка. Площадь перед мостом простреливалась, и он полз, прижимаясь к асфальту. Под мостом он увидел трехлетнюю девочку, сидевшую возле убитой матери. Солдаты прикрыли его, и он вынес ребенка. Самого Масалова ранили в ногу, но он не сказал об этом и снова встал у знамени полка.
По словам немецкого историка Петера Яна, события в конце апреля 1945 года у Ландвер-канала "довольно хорошо обоснованы исторически, за ними можно проследить". Хотя спасенного ребенка не удалось найти, с точки зрения эксперта, это объяснимо, ведь поиски начались "не в конце 1945 года, а годы спустя". Однако немецкая версия спасения Масаловым ребенка несколько отличается от российской.
"Господин Масалов принимал участие в этой миссии, и он действительно существовал. Мы говорим - его фигура историческая. Также была группа детей, находящихся на попечении Красного Креста. Ситуация для детей была тяжелой. Масалов вытащил этого ребенка с риском для жизни, а затем быстро передал его сотруднице Красного Креста, это была воспитательница. У него и не было возможности больше заботиться о ребенке. Не было ни протокола, ни документа с печатью (по факту передачи ребенка - ред). Но в то время в Берлине были немецкие сиротские приюты, были больницы и сотрудники Красного Креста. Ребенка можно было привести туда. Может быть, он был настолько маленьким, что не мог удостоверить себя. Мамы рядом не нашли, это был ребенок из группы", - рассказал эксперт.
Памятник Воину-освободителю в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
8 мая, 10:48
В Германии вступились за советского воина Николая Масалова
По словам Яна, вскоре после решения об исключении Масалова из списка почетных граждан Берлина, принятого городским сенатом в 1992 году, перед историками была поставлена задача изучить информацию о подвигах, совершенных советскими солдатами в немецкой столице в 1945 году. Запрос о подобном исследовании поступил "от района Шёнеберг (в Берлине), а также из Белоруссии", потому что в Минске предполагали, что "Масалов мог быть белорусом", пояснил эксперт.
Масалов — уроженец Кемеровской области, после войны жил в поселке Тяжинский, где и похоронен на сельском кладбище. В 1965 году ему присвоили звание почетного гражданина Берлина, но в 1992-м, после объединения Германии, имя Масалова в обновленный список не включили. В конце апреля губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что обратился к властям Берлина с просьбой вернуть Масалову почетное звание, но те ответили отказом.
В ответе берлинских властей (есть в распоряжении РИА Новости) говорится, что "мужественный поступок солдата Николая Масалова не подлежит сомнению", но вернуть его имя в список почетных граждан невозможно. В сенате немецкой столицы пояснили, что в Западном и Восточном Берлине были разные списки почетных граждан, но в 1992-м в западный список решили включить только тех почетных граждан Восточного Берлина, кто имел выдающиеся заслуги в области культуры и науки. Таким образом, звания лишились 11 представителей Cоветской армии и военной администрации (среди них, помимо Масалова, были Михаил Егоров и Мелитон Кантария, маршалы Михаил Катуков, Иван Конев и Василий Чуйков).
Цивилев заявил, что вместе с МИД, российским посольством и неравнодушными жителями Германии продолжит работу, чтобы вернуть Масалову звание почетного гражданина Берлина.
Мемориал в Трептов-парке в Берлин - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая, 17:49
Посольство России призвало вернуть Масалову почетное гражданство Берлина
 
Сергей ЦивилевКрасный КрестГерманияМинскБерлин (город)Михаил КатуковИван Конев
 
 
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