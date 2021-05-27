https://ria.ru/20210527/gabon-1734436401.html
Россия готова поставлять Габону продукцию военного назначения
Россия готова поставлять Габону продукцию военного назначения - РИА Новости, 27.05.2021
Россия готова поставлять Габону продукцию военного назначения
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о готовности Москвы поставлять Габону продукцию военного назначения. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T15:27
2021-05-27T15:27
2021-05-27T16:36
россия
сергей лавров
габон
экономика
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о готовности Москвы поставлять Габону продукцию военного назначения."Мы готовы и поставлять продукцию военного назначения в интересах повышения обороноспособности Габона", - сказал Лавров по итогам переговоров с габонским коллегой.Лавров также отметил, что Россия планирует развивать вопрос по подготовке кадров для армии и правоохранительных органов Габона, соответствующие договоренности между министерствами обороны двух стран есть.
https://ria.ru/20210217/vaktsina-1597874626.html
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россия, сергей лавров, габон, экономика