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Россия готова поставлять Габону продукцию военного назначения
Россия готова поставлять Габону продукцию военного назначения - РИА Новости, 27.05.2021
Россия готова поставлять Габону продукцию военного назначения
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о готовности Москвы поставлять Габону продукцию военного назначения. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T15:27
2021-05-27T16:36
россия
сергей лавров
габон
экономика
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о готовности Москвы поставлять Габону продукцию военного назначения."Мы готовы и поставлять продукцию военного назначения в интересах повышения обороноспособности Габона", - сказал Лавров по итогам переговоров с габонским коллегой.Лавров также отметил, что Россия планирует развивать вопрос по подготовке кадров для армии и правоохранительных органов Габона, соответствующие договоренности между министерствами обороны двух стран есть.
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россия, сергей лавров, габон, экономика

Россия готова поставлять Габону продукцию военного назначения

15:27 27.05.2021 (обновлено: 16:36 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о готовности Москвы поставлять Габону продукцию военного назначения.
"Мы готовы и поставлять продукцию военного назначения в интересах повышения обороноспособности Габона", - сказал Лавров по итогам переговоров с габонским коллегой.
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Лавров также отметил, что Россия планирует развивать вопрос по подготовке кадров для армии и правоохранительных органов Габона, соответствующие договоренности между министерствами обороны двух стран есть.
 
РоссияСергей ЛавровГабонЭкономика
 
 
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