https://ria.ru/20210527/gabon-1734436401.html

Россия готова поставлять Габону продукцию военного назначения

Россия готова поставлять Габону продукцию военного назначения - РИА Новости, 27.05.2021

Россия готова поставлять Габону продукцию военного назначения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о готовности Москвы поставлять Габону продукцию военного назначения. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T15:27

2021-05-27T15:27

2021-05-27T16:36

россия

сергей лавров

габон

экономика

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о готовности Москвы поставлять Габону продукцию военного назначения."Мы готовы и поставлять продукцию военного назначения в интересах повышения обороноспособности Габона", - сказал Лавров по итогам переговоров с габонским коллегой.Лавров также отметил, что Россия планирует развивать вопрос по подготовке кадров для армии и правоохранительных органов Габона, соответствующие договоренности между министерствами обороны двух стран есть.

https://ria.ru/20210217/vaktsina-1597874626.html

россия

габон

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2021

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россия, сергей лавров, габон, экономика