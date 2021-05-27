Адвокат объяснил, почему Фургалу не грозит пожизненный срок
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании в Басманном суде
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в нескольких эпизодах особо тяжких преступлений, больше не грозит пожизненный срок из-за истечения сроков давности, пояснил РИА Новости его адвокат Борис Кожемякин.
"По инкриминируемым (ред. Фургалу) статьям срок давности - 15 лет. На данный момент они все уже истекли. А при истечении сроков давности: если суд все же признает его виновным, то нельзя будет применить пожизненное заключение", - рассказал адвокат.
Экс-губернатору вменяют несколько эпизодов по статье 105 УК РФ ("Убийство"). Данное преступление является особо тяжким и может наказываться не только лишением свободы с 8 до 20 лет, но и пожизненным заключением и даже, в теории, смертной казнью (на неё в России наложен мораторий).
Между тем, согласно уголовно-процессуальному кодексу, истечение сроков давности является серьезным основанием для прекращения уголовного преследования.
Однако, как пояснил Кожемякин, в делах где обвиняемому может грозить пожизненное лишение свободы, вопрос о прекращении дела относится к компетенции суда и не поднимается в ходе расследования.
Сейчас либерал-демократ находится в СИЗО, знакомится с материалами дела и восстанавливается после недавно перенесенного коронавируса.
Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.
Вину Фургал не признает. В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.