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https://ria.ru/20210527/furgal-1734346207.html
Адвокат объяснил, почему Фургалу не грозит пожизненный срок
Адвокат объяснил, почему Фургалу не грозит пожизненный срок - РИА Новости, 27.05.2021
Адвокат объяснил, почему Фургалу не грозит пожизненный срок
Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в нескольких эпизодах особо тяжких преступлений, больше не грозит пожизненный срок из-за... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T03:07
2021-05-27T03:07
уголовное дело сергея фургала
россия
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
москва
хабаровский край
происшествия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в нескольких эпизодах особо тяжких преступлений, больше не грозит пожизненный срок из-за истечения сроков давности, пояснил РИА Новости его адвокат Борис Кожемякин.Экс-губернатору вменяют несколько эпизодов по статье 105 УК РФ ("Убийство"). Данное преступление является особо тяжким и может наказываться не только лишением свободы с 8 до 20 лет, но и пожизненным заключением и даже, в теории, смертной казнью (на неё в России наложен мораторий).Между тем, согласно уголовно-процессуальному кодексу, истечение сроков давности является серьезным основанием для прекращения уголовного преследования.Однако, как пояснил Кожемякин, в делах где обвиняемому может грозить пожизненное лишение свободы, вопрос о прекращении дела относится к компетенции суда и не поднимается в ходе расследования.Сейчас либерал-демократ находится в СИЗО, знакомится с материалами дела и восстанавливается после недавно перенесенного коронавируса.Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.Вину Фургал не признает. В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20210520/furgal-1733065552.html
https://ria.ru/20210321/gubernatory-1602197527.html
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уголовное дело сергея фургала, россия, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), москва, хабаровский край, происшествия

Адвокат объяснил, почему Фургалу не грозит пожизненный срок

03:07 27.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании в Басманном суде
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в нескольких эпизодах особо тяжких преступлений, больше не грозит пожизненный срок из-за истечения сроков давности, пояснил РИА Новости его адвокат Борис Кожемякин.
"По инкриминируемым (ред. Фургалу) статьям срок давности - 15 лет. На данный момент они все уже истекли. А при истечении сроков давности: если суд все же признает его виновным, то нельзя будет применить пожизненное заключение", - рассказал адвокат.
Экс-губернатору вменяют несколько эпизодов по статье 105 УК РФ ("Убийство"). Данное преступление является особо тяжким и может наказываться не только лишением свободы с 8 до 20 лет, но и пожизненным заключением и даже, в теории, смертной казнью (на неё в России наложен мораторий).
Между тем, согласно уголовно-процессуальному кодексу, истечение сроков давности является серьезным основанием для прекращения уголовного преследования.
Однако, как пояснил Кожемякин, в делах где обвиняемому может грозить пожизненное лишение свободы, вопрос о прекращении дела относится к компетенции суда и не поднимается в ходе расследования.
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Вину Фургал не признает. В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.
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