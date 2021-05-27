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Замдиректора ФСБ Кулишов рассказал о выдворении корабля ВМС Великобритании в районе Крыма
Замдиректора ФСБ Кулишов рассказал о выдворении корабля ВМС Великобритании в районе Крыма - РИА Новости, 27.05.2021
Замдиректора ФСБ Кулишов рассказал о выдворении корабля ВМС Великобритании в районе Крыма
Погранслужба ФСБ, ВМФ и ВКС в октябре 2020 года совместно выдворили британский эсминец D35 Dragon из территориальных вод России в районе Крыма, сообщил в... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T04:24
2021-05-27T07:14
россия
херсонес
воздушно-космические силы россии
владимир кулишов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр фомин
москва
республика крым
армия
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В ФСБ рассказали о выдворении корабля ВМС Великобритании в районе Крыма
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Погранслужба ФСБ, ВМФ и ВКС в октябре 2020 года совместно выдворили британский эсминец D35 Dragon из территориальных вод России в районе Крыма, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель директора Федеральной службы безопасности — руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.Ранее об этом инциденте на море не сообщалось. Замминистра обороны Александр Фомин в интервью "Российской газете" в декабре прошлого года рассказал лишь о том, что британский корабль проходил через территориальные воды России в районе мыса Херсонес.Он подчеркнул, что российские пограничники пристально отслеживают "недружественную" деятельность западных партнеров у российских границ, которые направлены, прежде всего, на демонстрацию военной силы в целях сдерживания якобы "агрессивной политики России в регионе", и готовы к различным сценариям развития обстановки, включая предупреждение и пресечение провокаций на море, направленных на подрыв легитимности правовых режимов российских акваторий и демонстрацию пренебрежения суверенитета Российской Федерации.
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россия, херсонес, воздушно-космические силы россии, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр фомин, москва, республика крым, армия, безопасность

Замдиректора ФСБ Кулишов рассказал о выдворении корабля ВМС Великобритании в районе Крыма

04:24 27.05.2021 (обновлено: 07:14 27.05.2021)
 
© Фото : Royal NavyБританский эсминец
Британский эсминец - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© Фото : Royal Navy
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Погранслужба ФСБ, ВМФ и ВКС в октябре 2020 года совместно выдворили британский эсминец D35 Dragon из территориальных вод России в районе Крыма, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель директора Федеральной службы безопасности — руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.
Ранее об этом инциденте на море не сообщалось. Замминистра обороны Александр Фомин в интервью "Российской газете" в декабре прошлого года рассказал лишь о том, что британский корабль проходил через территориальные воды России в районе мыса Херсонес.

"Так, 13 октября 2020 года, несмотря на поступившее предупреждение о недопустимости захода в территориальные воды России, эсминец УРО D35 Dragon ВМС Великобритании пересек государственную границу Российской Федерации в районе мыса Херсонес в акватории Черного моря, воспользовавшись правом мирного прохода. На требования немедленно покинуть территориальное море России капитан эсминца заявил о плохом приеме сигнала. В результате совместных с ВМФ и ВКС России действий военный корабль был выдворен в нейтральные воды", — сказал Кулишов.

Он подчеркнул, что российские пограничники пристально отслеживают "недружественную" деятельность западных партнеров у российских границ, которые направлены, прежде всего, на демонстрацию военной силы в целях сдерживания якобы "агрессивной политики России в регионе", и готовы к различным сценариям развития обстановки, включая предупреждение и пресечение провокаций на море, направленных на подрыв легитимности правовых режимов российских акваторий и демонстрацию пренебрежения суверенитета Российской Федерации.
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РоссияХерсонесВоздушно-космические силы РоссииВладимир КулишовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр ФоминМоскваРеспублика КрымАрмияБезопасность
 
 
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