https://ria.ru/20210527/fsb-1734346900.html

Замдиректора ФСБ Кулишов рассказал о выдворении корабля ВМС Великобритании в районе Крыма

Замдиректора ФСБ Кулишов рассказал о выдворении корабля ВМС Великобритании в районе Крыма - РИА Новости, 27.05.2021

Замдиректора ФСБ Кулишов рассказал о выдворении корабля ВМС Великобритании в районе Крыма

Погранслужба ФСБ, ВМФ и ВКС в октябре 2020 года совместно выдворили британский эсминец D35 Dragon из территориальных вод России в районе Крыма, сообщил в... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T04:24

2021-05-27T04:24

2021-05-27T07:14

россия

херсонес

воздушно-космические силы россии

владимир кулишов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр фомин

москва

республика крым

армия

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В ФСБ рассказали о выдворении корабля ВМС Великобритании в районе Крыма

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Погранслужба ФСБ, ВМФ и ВКС в октябре 2020 года совместно выдворили британский эсминец D35 Dragon из территориальных вод России в районе Крыма, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель директора Федеральной службы безопасности — руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.Ранее об этом инциденте на море не сообщалось. Замминистра обороны Александр Фомин в интервью "Российской газете" в декабре прошлого года рассказал лишь о том, что британский корабль проходил через территориальные воды России в районе мыса Херсонес.Он подчеркнул, что российские пограничники пристально отслеживают "недружественную" деятельность западных партнеров у российских границ, которые направлены, прежде всего, на демонстрацию военной силы в целях сдерживания якобы "агрессивной политики России в регионе", и готовы к различным сценариям развития обстановки, включая предупреждение и пресечение провокаций на море, направленных на подрыв легитимности правовых режимов российских акваторий и демонстрацию пренебрежения суверенитета Российской Федерации.

https://ria.ru/20210519/arktika-1733004428.html

россия

херсонес

москва

республика крым

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россия, херсонес, воздушно-космические силы россии, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр фомин, москва, республика крым, армия, безопасность