https://ria.ru/20210527/frantsiya-1734414134.html

В компании Air France объяснили отмену рейса из Парижа в Москву

В компании Air France объяснили отмену рейса из Парижа в Москву - РИА Новости, 27.05.2021

В компании Air France объяснили отмену рейса из Парижа в Москву

Рейс Air France из Парижа в Москву в четверг полностью отменили, поскольку по-прежнему не удается получить новое разрешение на вход в российское воздушное... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T13:55

2021-05-27T13:55

2021-05-27T17:22

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ПАРИЖ, 27 мая — РИА Новости, Людмила Орищенко. Рейс Air France из Парижа в Москву в четверг полностью отменили, поскольку по-прежнему не удается получить новое разрешение на вход в российское воздушное пространство, сказал РИА Новости представитель пресс-службы компании.Накануне французский авиаперевозчик сообщил РИА Новости, что AF1154 перенесли из-за обязательного обхода воздушного пространства Белоруссии и необходимости получать новое разрешение от российских властей. Самолет должен был прибыть сегодня."Мы отменили рейс, потому что у нас нет нового плана входа на российскую территорию", расказал собеседник агентства.Он отметил, что ситуация касается только этого рейса.Пассажирам предложили либо перенести полет на другую дату, либо вернуть деньги за билет.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. С рейса сняли Протасевича, его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.Вместе с ним также задержали российскую гражданку Софию Сапегу. По информации российского МИД, спутницу Протасевича подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. Ее арестовали на два месяца.Лидеры стран — членов ЕС после этих событий запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. Брюссель призвал как можно скорее принять новые санкции против Минска.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации Минтранса опубликовал расшифровку разговора диспетчера с пилотом самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/maas-1734385829.html

https://ria.ru/20210526/belorussiya-1734317593.html

https://ria.ru/20210525/polet-1733760910.html

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белоруссия

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задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, евросоюз, air france, минск, белоруссия, в мире