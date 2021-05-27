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Многотысячный квасной фестиваль пройдет в десятый раз в Ельце
Многотысячный квасной фестиваль пройдет в десятый раз в Ельце - РИА Новости, 27.05.2021
Многотысячный квасной фестиваль пройдет в десятый раз в Ельце
Фестиваль кваса "Русская закваска" состоится 29 и 30 мая в городе Елец Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T17:25
2021-05-27T17:25
2021-05-27T17:25
липецкая область
игорь артамонов
квас
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ЛИПЕЦК, 27 мая – РИА Новости. Фестиваль кваса "Русская закваска" состоится 29 и 30 мая в городе Елец Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Как он отметил, по данным аналитического агентства ТурСтат в 2018 году "Закваска" вошел в десятку лучших майских гастрономических событий года.Он уточнил, что при анализе событий учитывалась уникальность и популярность события. Ежегодно фестиваль "Русская закваска" посещает несколько десятков тысяч человек. В десятке лучших гастрономических фестивалей он оказалась вместе с "Праздником корюшки" в Санкт-Петербурге, фестивалем "Фомина яишня" в Белгородской области, пензенской "Суворовская кашей", праздником хлеба и молока в Калининграде, "Днем калмыцкого чая" в Элисте и некоторыми другими.В Ельце гостям традиционно предлагают попробовать несколько сотен рецептов пенных русских напитков. Например, редко где можно попробовать традиционный для Черноземья белый ржаной квас, уваренный по старинным русским рецептам на специальной закваске. Здесь его делают с мятой, с хреном, с чабрецом, с горчицей, с изюмом, сладкий, а также соленый, из которого делают окрошку с овощами, с вареной треской, холодцом и подают к печеной и жареной картошке. Для дегустации кваса и блюд русской традиционной кухни будут развернуты "Обжорные ряды".Также на фестивале будут представлены изделия традиционных елецких промыслов: знаменитые елецкие кружевами, валенками с вышивкой и рисунками, резьба по дереву, ковка и керамика. Для туристов будет организована экскурсия на местный пивоваренный завод, где специалисты покажут и расскажут им о том, как варятся квас, медовуха и другие напитки, а для желающих попробовать себя в кулинарии и квасоварении - мастер-классы. Завершится фестиваль состязанием среди мастеров елецкой рояльной гармони.
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игорь артамонов, квас
ЛИПЕЦК, 27 мая – РИА Новости
. Фестиваль кваса "Русская закваска" состоится 29 и 30 мая в городе Елец Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
Как он отметил, по данным аналитического агентства ТурСтат в 2018 году "Закваска" вошел в десятку лучших майских гастрономических событий года.
Он уточнил, что при анализе событий учитывалась уникальность и популярность события. Ежегодно фестиваль "Русская закваска" посещает несколько десятков тысяч человек. В десятке лучших гастрономических фестивалей он оказалась вместе с "Праздником корюшки" в Санкт-Петербурге, фестивалем "Фомина яишня" в Белгородской области, пензенской "Суворовская кашей", праздником хлеба и молока в Калининграде, "Днем калмыцкого чая" в Элисте и некоторыми другими.
В Ельце гостям традиционно предлагают попробовать несколько сотен рецептов пенных русских напитков. Например, редко где можно попробовать традиционный для Черноземья белый ржаной квас, уваренный по старинным русским рецептам на специальной закваске. Здесь его делают с мятой, с хреном, с чабрецом, с горчицей, с изюмом, сладкий, а также соленый, из которого делают окрошку с овощами, с вареной треской, холодцом и подают к печеной и жареной картошке. Для дегустации кваса и блюд русской традиционной кухни будут развернуты "Обжорные ряды".
Также на фестивале будут представлены изделия традиционных елецких промыслов: знаменитые елецкие кружевами, валенками с вышивкой и рисунками, резьба по дереву, ковка и керамика. Для туристов будет организована экскурсия на местный пивоваренный завод, где специалисты покажут и расскажут им о том, как варятся квас, медовуха и другие напитки, а для желающих попробовать себя в кулинарии и квасоварении - мастер-классы. Завершится фестиваль состязанием среди мастеров елецкой рояльной гармони.
"Нужно бережно хранить историю, культуру и традиции своей малой родины, воспитывая в духе патриотизма молодое поколение", - считает Артамонов.