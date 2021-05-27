https://ria.ru/20210527/facebook-1734351374.html

Facebook перестанет удалять посты об искусственном происхождении COVID-19

Facebook перестанет удалять посты об искусственном происхождении COVID-19 - РИА Новости, 27.05.2021

Facebook перестанет удалять посты об искусственном происхождении COVID-19

Американская компания Facebook больше не будет удалять посты, в которых утверждается об искусственном происхождении нового коронавируса, сообщил ее... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T08:05

2021-05-27T08:05

2021-05-27T09:05

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

facebook

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Американская компания Facebook больше не будет удалять посты, в которых утверждается об искусственном происхождении нового коронавируса, сообщил ее представитель телеканалу ABC News."В свете продолжающихся расследований происхождения COVID-19 и консультаций с экспертами в сфере общественного здравоохранения мы больше не будем удалять из наших приложений заявления, что COVID-19 спровоцирована человеком", — заявил представитель Facebook.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки сообщила, что трое ученых из института вирусологии в китайском Ухане тяжело болели в ноябре 2019 года и обращались за медпомощью, что "добавляет веса" призывам провести расследование и понять, не было ли утечки коронавируса из лаборатории. В МИД КНР заявили, что эта информация не соответствует действительности.Международная группа экспертов ВОЗ с 14 января почти месяц находилась в Китае и совместно с китайскими специалистами изучала гипотезы о происхождении коронавируса SARS-CoV-2. Эксперты организации успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой и связывали версии об искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также центр по контролю и профилактике заболеваний.По итогам поездки эксперты пришли к выводу, что сейчас неизвестно, какую роль в распространении вируса сыграл рынок "Хуанань", а также назвали маловероятным прямое попадание туда вируса от летучих мышей, предположив, что, был еще и промежуточный переносчик. При этом они заявили, что передача SARS-CoV-2 к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность этими выводами, и призвали провести прозрачное и независимое расследование.

https://ria.ru/20210527/koronavirus-1734347888.html

https://ria.ru/20210526/koronavirus-1734037850.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, facebook, здоровье - общество, воз, мид кнр, китай, сша, в мире