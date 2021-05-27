Facebook перестанет удалять посты об искусственном происхождении COVID-19
08:05 27.05.2021 (обновлено: 09:05 27.05.2021)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБокс для транспортировки пробирок в медицинской лаборатории "Гемотест"
"В свете продолжающихся расследований происхождения COVID-19 и консультаций с экспертами в сфере общественного здравоохранения мы больше не будем удалять из наших приложений заявления, что COVID-19 спровоцирована человеком", — заявил представитель Facebook.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки сообщила, что трое ученых из института вирусологии в китайском Ухане тяжело болели в ноябре 2019 года и обращались за медпомощью, что "добавляет веса" призывам провести расследование и понять, не было ли утечки коронавируса из лаборатории. В МИД КНР заявили, что эта информация не соответствует действительности.
Международная группа экспертов ВОЗ с 14 января почти месяц находилась в Китае и совместно с китайскими специалистами изучала гипотезы о происхождении коронавируса SARS-CoV-2. Эксперты организации успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой и связывали версии об искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также центр по контролю и профилактике заболеваний.
По итогам поездки эксперты пришли к выводу, что сейчас неизвестно, какую роль в распространении вируса сыграл рынок "Хуанань", а также назвали маловероятным прямое попадание туда вируса от летучих мышей, предположив, что, был еще и промежуточный переносчик. При этом они заявили, что передача SARS-CoV-2 к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.
США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность этими выводами, и призвали провести прозрачное и независимое расследование.