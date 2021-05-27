https://ria.ru/20210527/evrosoyuz-1734491028.html
Евросоюз не признал результаты выборов президента Сирии
Евросоюз не признал результаты выборов президента Сирии - РИА Новости, 27.05.2021
Евросоюз не признал результаты выборов президента Сирии
ЕС не признает результаты прошедших накануне президентских выборов в Сирии, заявил по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Португалии верховный... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T19:33
2021-05-27T19:33
2021-05-27T20:20
жозеп боррель
евросоюз
сирия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая — РИА Новости. ЕС не признает результаты прошедших накануне президентских выборов в Сирии, заявил по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Португалии верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель."Эти выборы не были свободными и справедливыми, они не будут способствовать урегулированию конфликта, не приведут к нормализации отношений международного сообщества с сирийским режимом, поэтому мы не можем признать этот процесс. <…> Призываем сирийский режим начать настоящий политический процесс, сейчас этого не происходит", — сказал он.Ранее Боррель также заявил, что состоявшееся голосование не отвечало ни одному критерию подлинно демократического процесса.Как прежде отмечал посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров, основными угрозами для президентских выборов в Сирии являются терроризм и международная обструкция.По словам наблюдателей из российской парламентской делегации во главе с Дмитрием Саблиным, голосование прошло в рамках всех международных норм, а высокий уровень явки, который наблюдается с утра и до вечера, превзошел все ожидания.
https://ria.ru/20210527/sanktsii-1734463859.html
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жозеп боррель, евросоюз, сирия, в мире
БРЮССЕЛЬ, 27 мая — РИА Новости.
ЕС не признает результаты прошедших накануне президентских выборов в Сирии, заявил по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Португалии верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель
.
"Эти выборы не были свободными и справедливыми, они не будут способствовать урегулированию конфликта, не приведут к нормализации отношений международного сообщества с сирийским режимом, поэтому мы не можем признать этот процесс. <…> Призываем сирийский режим начать настоящий политический процесс, сейчас этого не происходит", — сказал он.
Ранее Боррель также заявил, что состоявшееся голосование не отвечало ни одному критерию подлинно демократического процесса.
Как прежде отмечал посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров
, основными угрозами для президентских выборов в Сирии
являются терроризм и международная обструкция.
По словам наблюдателей из российской парламентской делегации во главе с Дмитрием Саблиным, голосование прошло в рамках всех международных норм, а высокий уровень явки, который наблюдается с утра и до вечера, превзошел все ожидания.