Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210527/evrosoyuz-1734491028.html
Евросоюз не признал результаты выборов президента Сирии
Евросоюз не признал результаты выборов президента Сирии - РИА Новости, 27.05.2021
Евросоюз не признал результаты выборов президента Сирии
ЕС не признает результаты прошедших накануне президентских выборов в Сирии, заявил по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Португалии верховный... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T19:33
2021-05-27T20:20
жозеп боррель
евросоюз
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730995860_0:227:3071:1954_1920x0_80_0_0_5389003e6a988928a050ba771b3a3c08.jpg
БРЮССЕЛЬ, 27 мая — РИА Новости. ЕС не признает результаты прошедших накануне президентских выборов в Сирии, заявил по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Португалии верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель."Эти выборы не были свободными и справедливыми, они не будут способствовать урегулированию конфликта, не приведут к нормализации отношений международного сообщества с сирийским режимом, поэтому мы не можем признать этот процесс. &lt;…&gt; Призываем сирийский режим начать настоящий политический процесс, сейчас этого не происходит", — сказал он.Ранее Боррель также заявил, что состоявшееся голосование не отвечало ни одному критерию подлинно демократического процесса.Как прежде отмечал посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров, основными угрозами для президентских выборов в Сирии являются терроризм и международная обструкция.По словам наблюдателей из российской парламентской делегации во главе с Дмитрием Саблиным, голосование прошло в рамках всех международных норм, а высокий уровень явки, который наблюдается с утра и до вечера, превзошел все ожидания.
https://ria.ru/20210527/sanktsii-1734463859.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210527/kosachev-1734427510.html
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730995860_374:288:2721:2048_1920x0_80_0_0_31443079932e57264afddb4c0c278e5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жозеп боррель, евросоюз, сирия, в мире

Евросоюз не признал результаты выборов президента Сирии

19:33 27.05.2021 (обновлено: 20:20 27.05.2021)
 
© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© AP Photo / Francisco Seco
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 27 мая — РИА Новости. ЕС не признает результаты прошедших накануне президентских выборов в Сирии, заявил по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Португалии верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель.
"Эти выборы не были свободными и справедливыми, они не будут способствовать урегулированию конфликта, не приведут к нормализации отношений международного сообщества с сирийским режимом, поэтому мы не можем признать этот процесс. <…> Призываем сирийский режим начать настоящий политический процесс, сейчас этого не происходит", — сказал он.
Прохожий возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
17:17
Евросоюз продлил на год санкции против Сирии
Ранее Боррель также заявил, что состоявшееся голосование не отвечало ни одному критерию подлинно демократического процесса.
Как прежде отмечал посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров, основными угрозами для президентских выборов в Сирии являются терроризм и международная обструкция.
По словам наблюдателей из российской парламентской делегации во главе с Дмитрием Саблиным, голосование прошло в рамках всех международных норм, а высокий уровень явки, который наблюдается с утра и до вечера, превзошел все ожидания.
Мужчина голосует на выборах президента Сирии на одном из избирательных участков Дамаска - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
14:56В мире
Косачев оценил позицию ЕС по выборам в Сирии
 
Жозеп БоррельЕвросоюзСирияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23WP: Турция повлияла на позицию НАТО по Белоруссии
02:20Министр энергетики США назвала российский газ "самым грязным" в мире
02:17Как ваш телефон могут превратить в устройство для прослушки
02:11Названо лучшее время для вакцинации от COVID-19
02:04Новый пилотируемый корабль "Орел" сможет летать вокруг Луны до полугода
01:38Минск направил ноту протеста восьми странам из-за заявления по самолету
01:30Ученые привели статистику по употреблению табака в мире за 30 лет
01:26Россиянка получила 360 тысяч рублей за несуществующего ребенка
01:23У берегов Японии столкнулись сухогруз и танкер
01:17Экономист посоветовал, как меньше платить за бензин
01:07ИКАО начнет расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске
01:04В Калифорнии разыграют $116,5 миллиона среди вакцинированных от COVID-19
00:44Асад прокомментировал свою победу на выборах в Сирии
00:19В США россиянку-родственницу террориста осудили за фиктивный брак
00:16Счетная палата назвала самые открытые органы власти
00:13Госдепартамент подтвердил, что США не вернутся в Договор по открытому небу
23:50В Киеве призвали не разрывать экономические связи с Белоруссией
23:41Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов
23:38Глава Ryanair назвал в письме инцидент в Минске угоном
23:29Россия выступила за честное расследование инцидента с Ryanair в Минске
Лента новостейМолния