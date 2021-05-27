Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210527/es-1734396130.html
ЕС призвал Россию отменить решение о немецких НКО
ЕС призвал Россию отменить решение о немецких НКО - РИА Новости, 27.05.2021
ЕС призвал Россию отменить решение о немецких НКО
В ЕС считают, что включение Россией немецких НКО в список нежелательных организаций вредит интересам россиян, и призывает его отменить, говорится в заявлении... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T12:27
2021-05-27T12:27
россия
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_495b564b162c5eb8b754ad80173a4a66.jpg
БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. В ЕС считают, что включение Россией немецких НКО в список нежелательных организаций вредит интересам россиян, и призывает его отменить, говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Питера Стано."Европейский союз отвергает принятое 26 мая Генпрокуратурой России решение о включении трех немецких&nbsp;неправительственных организаций в список нежелательных… Это решение, в конечном итоге, вредит интересам россиян и возможностям открытого и свободного диалога… Мы призываем российские власти отменить это решение", - говорится в заявлении.Генпрокуратура России в среду приняла решение о признании деятельности ряда иностранных неправительственных организаций из Германии нежелательной на территории Российской Федерации. Речь идет о трех НКО: "Форум русскоязычных европейцев" (Forum Russischsprachiger Europäer e.V.), "Центр либеральной современности" (Zentrum für Liberale Moderne GmbH) и "Немецко-русский обмен" (Deutsch-Russischer Austausch e.V.). Отмечается, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.
https://ria.ru/20210525/evrosoyuz-1733751376.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_802e48ddefc31a16bde762460612b4fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, евросоюз, в мире

ЕС призвал Россию отменить решение о немецких НКО

12:27 27.05.2021
 
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. В ЕС считают, что включение Россией немецких НКО в список нежелательных организаций вредит интересам россиян, и призывает его отменить, говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Питера Стано.
"Европейский союз отвергает принятое 26 мая Генпрокуратурой России решение о включении трех немецких неправительственных организаций в список нежелательных… Это решение, в конечном итоге, вредит интересам россиян и возможностям открытого и свободного диалога… Мы призываем российские власти отменить это решение", - говорится в заявлении.
Отражение мужчины на фоне флага ЕС - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 01:55
Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России
Генпрокуратура России в среду приняла решение о признании деятельности ряда иностранных неправительственных организаций из Германии нежелательной на территории Российской Федерации. Речь идет о трех НКО: "Форум русскоязычных европейцев" (Forum Russischsprachiger Europäer e.V.), "Центр либеральной современности" (Zentrum für Liberale Moderne GmbH) и "Немецко-русский обмен" (Deutsch-Russischer Austausch e.V.). Отмечается, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.
 
РоссияЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23WP: Турция повлияла на позицию НАТО по Белоруссии
02:20Министр энергетики США назвала российский газ "самым грязным" в мире
02:17Как ваш телефон могут превратить в устройство для прослушки
02:11Названо лучшее время для вакцинации от COVID-19
02:04Новый пилотируемый корабль "Орел" сможет летать вокруг Луны до полугода
01:38Минск направил ноту протеста восьми странам из-за заявления по самолету
01:30Ученые привели статистику по употреблению табака в мире за 30 лет
01:26Россиянка получила 360 тысяч рублей за несуществующего ребенка
01:23У берегов Японии столкнулись сухогруз и танкер
01:17Экономист посоветовал, как меньше платить за бензин
01:07ИКАО начнет расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске
01:04В Калифорнии разыграют $116,5 миллиона среди вакцинированных от COVID-19
00:44Асад прокомментировал свою победу на выборах в Сирии
00:19В США россиянку-родственницу террориста осудили за фиктивный брак
00:16Счетная палата назвала самые открытые органы власти
00:13Госдепартамент подтвердил, что США не вернутся в Договор по открытому небу
23:50В Киеве призвали не разрывать экономические связи с Белоруссией
23:41Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов
23:38Глава Ryanair назвал в письме инцидент в Минске угоном
23:29Россия выступила за честное расследование инцидента с Ryanair в Минске
Лента новостейМолния