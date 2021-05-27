https://ria.ru/20210527/es-1734396130.html

ЕС призвал Россию отменить решение о немецких НКО

ЕС призвал Россию отменить решение о немецких НКО - РИА Новости, 27.05.2021

ЕС призвал Россию отменить решение о немецких НКО

В ЕС считают, что включение Россией немецких НКО в список нежелательных организаций вредит интересам россиян, и призывает его отменить, говорится в заявлении... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T12:27

2021-05-27T12:27

2021-05-27T12:27

россия

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. В ЕС считают, что включение Россией немецких НКО в список нежелательных организаций вредит интересам россиян, и призывает его отменить, говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Питера Стано."Европейский союз отвергает принятое 26 мая Генпрокуратурой России решение о включении трех немецких неправительственных организаций в список нежелательных… Это решение, в конечном итоге, вредит интересам россиян и возможностям открытого и свободного диалога… Мы призываем российские власти отменить это решение", - говорится в заявлении.Генпрокуратура России в среду приняла решение о признании деятельности ряда иностранных неправительственных организаций из Германии нежелательной на территории Российской Федерации. Речь идет о трех НКО: "Форум русскоязычных европейцев" (Forum Russischsprachiger Europäer e.V.), "Центр либеральной современности" (Zentrum für Liberale Moderne GmbH) и "Немецко-русский обмен" (Deutsch-Russischer Austausch e.V.). Отмечается, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

https://ria.ru/20210525/evrosoyuz-1733751376.html

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россия, евросоюз, в мире