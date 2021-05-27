https://ria.ru/20210527/eldzhey-1734489418.html

ЦОДД подготовит обращение в прокуратуру и МВД из-за Элджея

ЦОДД подготовит обращение в прокуратуру и МВД из-за Элджея - РИА Новости, 27.05.2021

ЦОДД подготовит обращение в прокуратуру и МВД из-за Элджея

Столичный центр организации дорожного движения готовит обращение в прокуратуру и ГУ МВД по поводу рэпера Элджея, который находился за рулем с признаками... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T19:15

2021-05-27T19:15

2021-05-27T19:16

элджей

центр организации дорожного движения (цодд)

авто

департамент транспорта г. москвы

москва

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Столичный центр организации дорожного движения готовит обращение в прокуратуру и ГУ МВД по поводу рэпера Элджея, который находился за рулем с признаками алкогольного опьянения и отказался от медосвидетельствования.По данным ЦОДД, на днях сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился Элджей с признаками алкогольного опьянения. Музыкант отказался от медицинского освидетельствования, сейчас на него составлен административный протокол по статье 12.26 ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения"), отмечает центр."Мы считаем, что водитель, несмотря на его "звездный" статус, должен быть наказан по всей строгости закона, и в настоящий момент мы готовим официальные обращения в Прокуратуру и ГУ МВД", - говорится в сообщении ЦОДД в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Как отметили в ЦОДД, подобные вещи недопустимы на дорогах — это должен осознавать каждый, и особенно те, кто взяли на себя ответственность перед большим количеством подписчиков в социальных сетях.

https://ria.ru/20210525/gosduma-1733856129.html

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москва

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элджей, центр организации дорожного движения (цодд), авто, департамент транспорта г. москвы, москва