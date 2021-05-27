https://ria.ru/20210527/duda-1734460314.html

Скажи это Путину, герой: поляки оценили слова Дуды о "ненормальной" России

Скажи это Путину, герой: поляки оценили слова Дуды о "ненормальной" России - РИА Новости, 27.05.2021

Скажи это Путину, герой: поляки оценили слова Дуды о "ненормальной" России

Читатели польского издания Interia высмеяли выступление президента страны Анджея Дуды во время визита в Грузию, в котором тот назвал Россию "ненормальной" и... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T17:01

2021-05-27T17:01

2021-05-27T17:01

россия

анджей дуда

польша

грузия

в мире

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Читатели польского издания Interia высмеяли выступление президента страны Анджея Дуды во время визита в Грузию, в котором тот назвал Россию "ненормальной" и "агрессором". Многие комментаторы выразили мнение, что такие выпады не соответствуют должности главы государства. "Выступать в роли дешевого пропагандиста для президента недостойно. К сожалению, в данном случае он выглядит именно так", — написал пользователь Otóż to. Читатель ~Pytacz поинтересовался, согласовал ли Дуда это заявление с американским посольством в Варшаве. Посетитель Poszukiwacz назвал президента вредителем. "Оскорблять соседа, к тому же, такого сильного, значит демонстрировать невероятную глупость", — подчеркнул он. Читетель под ником migg заявил, что страх и ненависть в отношении России заложены в культурном коде поляков. "Так что истеричные атаки польского президента на нее <…> не вызывают удивления", — написал он. Polakonly, в свою очередь, обратил внимание на "ангельское" терпение Кремля. Читатель Kornell предложил Дуде высказать свою точку зрения российскому лидеру Владимиру Путину при личной встрече. "Пусть Путин знает, какой сильной державой стала соседняя Польша. Что, смелости не хватает? Тоже мне герой", — добавил он. Radca усомнилась в умственном развитии польского президента, отметив, что агрессивное заявление он сделал в преддверии встречи Путина с американским коллегой Джо Байденом. "После нее ветер наверняка подует в другую сторону", — написала она. "Стыдно слушать такие высказывания, ведь кто здесь агрессор, как не западные страны во главе с Польшей", — заявил Damian.Он подчеркнул, что Варшава поддерживает беспорядки в Белоруссии. "Но, как говорит пословица, с кем поведешься, от того наберешься", — подытожил он. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210527/ugroza-1734440288.html

https://ria.ru/20210527/nenormalnost-1734400257.html

https://ria.ru/20210527/zakharova-1734435121.html

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россия, анджей дуда, польша, грузия, в мире