https://ria.ru/20210527/duda-1734357172.html
Политолог объяснил заявление Дуды о России низким культурным уровнем
Политолог объяснил заявление Дуды о России низким культурным уровнем - РИА Новости, 27.05.2021
Политолог объяснил заявление Дуды о России низким культурным уровнем
Заявление польского президента Анджея Дуды о том, что Россия "ненормальная страна", говорит о деградации политической элиты страны, считает профессор... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T09:18
2021-05-27T09:18
2021-05-27T09:18
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Заявление польского президента Анджея Дуды о том, что Россия "ненормальная страна", говорит о деградации политической элиты страны, считает профессор Дипломатической Академии МИД РФ Лев Клепацкий.Ранее Дуда, посещая с официальным визитом Грузию, назвал Россию "ненормальной страной", "не тем государством, которое нормально себя ведет"."Это говорит о низком культурном уровне главных людей (страны – ред.). Естественно, это совершенно сознательно сказанная вещь. Она укладывается в ту очередную волну истерики, которую мы сейчас наблюдаем. Это стало характерной чертой последних лет, но это нельзя не назвать иным словом, как деградация политических элит этих стран. Просто ляпнуть и все", - заявил в беседе с РИА Новости Клепацкий.По его словам, "вроде поляки - культурные люди, но видимо, не всех эта культура касается". "Это в общей канве того настроя, который есть в странах Восточной Европы. Необычного ничего нет", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20201118/polsha-1585113179.html
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