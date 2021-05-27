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МЧС предупредило москвичей о сильном дожде, грозе и ветре
МЧС предупредило москвичей о сильном дожде, грозе и ветре - РИА Новости, 27.05.2021
МЧС предупредило москвичей о сильном дожде, грозе и ветре
Столичный главк МЧС предупредил москвичей и гостей столицы о сильном дожде, грозе и ветре в ближайшие часы и до утра пятницы, экстренное предупреждение... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T22:44
2021-05-27T22:44
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Столичный главк МЧС предупредил москвичей и гостей столицы о сильном дожде, грозе и ветре в ближайшие часы и до утра пятницы, экстренное предупреждение опубликовано на сайте ведомства."По прогнозам синоптиков Росгидромет: в ближайший 1-2 часа с сохранением до 10.00 утра 28 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует при управлении автотранспортом значительно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов и перестроений. Кроме того, парковать автомобили необходимо вдали от деревьев. Ведомство призывает не оставлять детей без присмотра.
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федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество

МЧС предупредило москвичей о сильном дожде, грозе и ветре

22:44 27.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичПрохожие гуляют по скверу у Чистых прудов в Москве
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Столичный главк МЧС предупредил москвичей и гостей столицы о сильном дожде, грозе и ветре в ближайшие часы и до утра пятницы, экстренное предупреждение опубликовано на сайте ведомства.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет: в ближайший 1-2 часа с сохранением до 10.00 утра 28 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
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МЧС рекомендует при управлении автотранспортом значительно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов и перестроений. Кроме того, парковать автомобили необходимо вдали от деревьев. Ведомство призывает не оставлять детей без присмотра.
 
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
 
 
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