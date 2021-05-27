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В ДНР оценили слова Кравчука о смене переговорной площадки по Донбассу
В ДНР оценили слова Кравчука о смене переговорной площадки по Донбассу - РИА Новости, 27.05.2021
В ДНР оценили слова Кравчука о смене переговорной площадки по Донбассу
Киев саботирует процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе, предлагая сменить переговорную площадку, заявил в четверг пресс-секретарь делегации... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T16:46
2021-05-27T16:46
2021-05-27T16:46
владислав московский
донецкая народная республика
александр лукашенко
леонид кравчук
минск
белоруссия
в мире
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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Киев саботирует процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе, предлагая сменить переговорную площадку, заявил в четверг пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский.Ранее глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров, нужно искать другую площадку. Он объяснил это прекращением авиасообщения с Белоруссией, а также "диктаторским поведением" президента республики Александра Лукашенко."Официальный Киев продолжает играть роль жертвы российской агрессии, саботируя процесс мирного урегулирования путем оторванных от действительности высказываний о сторонах конфликта в Донбассе и странных, лишенных смысла и реальной целесообразности предложений о смене переговорной площадки", - написал Московский в Telegram-канале.
https://radiosputnik.ria.ru/20210527/lavrov-1734452505.html
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владислав московский, донецкая народная республика, александр лукашенко, леонид кравчук, минск, белоруссия, в мире