https://ria.ru/20210527/donbass-1734456963.html

В ДНР оценили слова Кравчука о смене переговорной площадки по Донбассу

В ДНР оценили слова Кравчука о смене переговорной площадки по Донбассу - РИА Новости, 27.05.2021

В ДНР оценили слова Кравчука о смене переговорной площадки по Донбассу

Киев саботирует процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе, предлагая сменить переговорную площадку, заявил в четверг пресс-секретарь делегации... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T16:46

2021-05-27T16:46

2021-05-27T16:46

владислав московский

донецкая народная республика

александр лукашенко

леонид кравчук

минск

белоруссия

в мире

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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Киев саботирует процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе, предлагая сменить переговорную площадку, заявил в четверг пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский.Ранее глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров, нужно искать другую площадку. Он объяснил это прекращением авиасообщения с Белоруссией, а также "диктаторским поведением" президента республики Александра Лукашенко."Официальный Киев продолжает играть роль жертвы российской агрессии, саботируя процесс мирного урегулирования путем оторванных от действительности высказываний о сторонах конфликта в Донбассе и странных, лишенных смысла и реальной целесообразности предложений о смене переговорной площадки", - написал Московский в Telegram-канале.

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/lavrov-1734452505.html

донецкая народная республика

минск

белоруссия

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владислав московский, донецкая народная республика, александр лукашенко, леонид кравчук, минск, белоруссия, в мире