https://ria.ru/20210527/dolgi-1734430304.html

Долговая нагрузка россиян обновила исторический максимум

Долговая нагрузка россиян обновила исторический максимум - РИА Новости, 27.05.2021

Долговая нагрузка россиян обновила исторический максимум

Долговая нагрузка россиян (соотношение всех платежей по кредитам к общим доходам населения) по итогам первого квартала выросла до 11,9%, обновив исторический... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T15:05

2021-05-27T15:05

2021-05-27T16:25

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Долговая нагрузка россиян (соотношение всех платежей по кредитам к общим доходам населения) по итогам первого квартала выросла до 11,9%, обновив исторический максимум. Это следует из обзора финансовой стабильности Банка России.В начале года этот показатель составлял 11,7%."В условиях пандемии рост задолженности физических лиц по кредитам не сопровождался соответствующим ростом доходов населения, что привело к увеличению коэффициента обслуживания долга до 11,9% на 1 апреля 2021 года", — говорится в документе.В основном долговая нагрузка растет за счет необеспеченных потребительских кредитов. В первом квартале этого года рост задолженности по ним составил более 15% в годовом выражении.При этом несмотря на увеличение темпов ипотечного кредитования, которое составило 23% в годовом выражении на 1 апреля, вклад жилищных ссуд скомпенсировался снижением ставок по кредитам в среднем до 7,3% годовых.

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/dolgi-1732941149.html

https://realty.ria.ru/20210519/dolgi-1732931889.html

россия

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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика