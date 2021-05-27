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Долговая нагрузка россиян обновила исторический максимум
Долговая нагрузка россиян обновила исторический максимум - РИА Новости, 27.05.2021
Долговая нагрузка россиян обновила исторический максимум
Долговая нагрузка россиян (соотношение всех платежей по кредитам к общим доходам населения) по итогам первого квартала выросла до 11,9%, обновив исторический... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T15:05
2021-05-27T16:25
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Долговая нагрузка россиян (соотношение всех платежей по кредитам к общим доходам населения) по итогам первого квартала выросла до 11,9%, обновив исторический максимум. Это следует из обзора финансовой стабильности Банка России.В начале года этот показатель составлял 11,7%."В условиях пандемии рост задолженности физических лиц по кредитам не сопровождался соответствующим ростом доходов населения, что привело к увеличению коэффициента обслуживания долга до 11,9% на 1 апреля 2021 года", — говорится в документе.В основном долговая нагрузка растет за счет необеспеченных потребительских кредитов. В первом квартале этого года рост задолженности по ним составил более 15% в годовом выражении.При этом несмотря на увеличение темпов ипотечного кредитования, которое составило 23% в годовом выражении на 1 апреля, вклад жилищных ссуд скомпенсировался снижением ставок по кредитам в среднем до 7,3% годовых.
https://radiosputnik.ria.ru/20210519/dolgi-1732941149.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

Долговая нагрузка россиян обновила исторический максимум

15:05 27.05.2021 (обновлено: 16:25 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Долговая нагрузка россиян (соотношение всех платежей по кредитам к общим доходам населения) по итогам первого квартала выросла до 11,9%, обновив исторический максимум. Это следует из обзора финансовой стабильности Банка России.
В начале года этот показатель составлял 11,7%.
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"В условиях пандемии рост задолженности физических лиц по кредитам не сопровождался соответствующим ростом доходов населения, что привело к увеличению коэффициента обслуживания долга до 11,9% на 1 апреля 2021 года", — говорится в документе.
В основном долговая нагрузка растет за счет необеспеченных потребительских кредитов. В первом квартале этого года рост задолженности по ним составил более 15% в годовом выражении.
При этом несмотря на увеличение темпов ипотечного кредитования, которое составило 23% в годовом выражении на 1 апреля, вклад жилищных ссуд скомпенсировался снижением ставок по кредитам в среднем до 7,3% годовых.
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