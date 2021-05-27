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В "Роскосмосе" объяснили выросшие в два раза доходы Рогозина
В "Роскосмосе" объяснили выросшие в два раза доходы Рогозина - РИА Новости, 27.05.2021
В "Роскосмосе" объяснили выросшие в два раза доходы Рогозина
В 2020 году глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин получил две премии, из-за чего вырос его доход за этот период, заявили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса". РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T17:57
2021-05-27T19:12
россия
роскосмос
дмитрий рогозин
доходы
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В 2020 году глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин получил две премии, из-за чего вырос его доход за этот период, заявили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".По итогам 2020-го Рогозин заработал 83,1 миллиона рублей, в 2019-м — 44,1 миллиона рублей."В 2019 году Дмитрию Рогозину по итогам года была выписана премия, утвержденная решением наблюдательного совета "Роскосмоса", но получил он ее в 2020 году. Премия за 2020 год тоже получена в прошлом году", — пояснили в пресс-службе.Таким образом, за один год глава "Роскосмоса" получил две премии, чем и "объясняется рост общего годового дохода".
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россия, роскосмос, дмитрий рогозин, доходы

В "Роскосмосе" объяснили выросшие в два раза доходы Рогозина

17:57 27.05.2021 (обновлено: 19:12 27.05.2021)
 
© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В 2020 году глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин получил две премии, из-за чего вырос его доход за этот период, заявили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
По итогам 2020-го Рогозин заработал 83,1 миллиона рублей, в 2019-м — 44,1 миллиона рублей.
"В 2019 году Дмитрию Рогозину по итогам года была выписана премия, утвержденная решением наблюдательного совета "Роскосмоса", но получил он ее в 2020 году. Премия за 2020 год тоже получена в прошлом году", — пояснили в пресс-службе.
Таким образом, за один год глава "Роскосмоса" получил две премии, чем и "объясняется рост общего годового дохода".
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 17:06
Путин и сотрудники Кремля сдали декларации о доходах за 2020 год
 
РоссияРоскосмосДмитрий РогозинДоходы
 
 
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