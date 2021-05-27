https://ria.ru/20210527/dokhody-1734474958.html

В "Роскосмосе" объяснили выросшие в два раза доходы Рогозина

В "Роскосмосе" объяснили выросшие в два раза доходы Рогозина - РИА Новости, 27.05.2021

В "Роскосмосе" объяснили выросшие в два раза доходы Рогозина

В 2020 году глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин получил две премии, из-за чего вырос его доход за этот период, заявили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса". РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T17:57

2021-05-27T17:57

2021-05-27T19:12

россия

роскосмос

дмитрий рогозин

доходы

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В 2020 году глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин получил две премии, из-за чего вырос его доход за этот период, заявили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".По итогам 2020-го Рогозин заработал 83,1 миллиона рублей, в 2019-м — 44,1 миллиона рублей."В 2019 году Дмитрию Рогозину по итогам года была выписана премия, утвержденная решением наблюдательного совета "Роскосмоса", но получил он ее в 2020 году. Премия за 2020 год тоже получена в прошлом году", — пояснили в пресс-службе.Таким образом, за один год глава "Роскосмоса" получил две премии, чем и "объясняется рост общего годового дохода".

https://ria.ru/20210331/deklaratsii-1603668173.html

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россия, роскосмос, дмитрий рогозин, доходы