В Сети вышел посмертный трек рэпера DMX

В Сети представили посмертный трек рэпера DMX (Эрл Симмонс) "Hood blues". Композиция войдет в грядущий, последний альбом исполнителя "Exodus". РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T15:41

snoop dogg (calvin broadus, jr.)

алиша киз

рэп

культура

музыка

новости культуры

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Сети представили посмертный трек рэпера DMX (Эрл Симмонс) "Hood blues". Композиция войдет в грядущий, последний альбом исполнителя "Exodus". В записи композиции также приняли участие музыканты из хип-хоп группы Griselda: Уэстсайд Ганн, Джереми Дэймон Пенник (он же Бенни Мясник) и Демонд Прайс, известный по псевдониму Conway the Machine.Griselda и DMX зачитывают жесткие стихи о криминальных авторитетах, наложенные на джазовый сэмпл в стиле 1970-х годов. Релиз альбома "Exodus" состоится уже в эту пятницу. Известно, что в нем будут коллаборации со Снуп Доггом, Jay-Z, Алишей Киз, Swizz Beatz и другими. Рэпера DMX не стало 9 апреля этого года. Он скончался на 51 году жизни на фоне осложнений после сердечного приступа. Всемирную известность музыканту принесли треки "Party Up (Up in Here)", "X Gon' Give It To Ya" и "Dogs Out", а также роли в фильмах "От колыбели до могилы" (2003) и "Ромео должен умереть" (2000).

snoop dogg (calvin broadus, jr.), алиша киз, рэп, музыка, новости культуры