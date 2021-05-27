https://ria.ru/20210527/deti-1734366372.html

Путин заявил о кардинальном изменении системы помощи онкобольным детям

Путин заявил о кардинальном изменении системы помощи онкобольным детям - РИА Новости, 27.05.2021

Путин заявил о кардинальном изменении системы помощи онкобольным детям

Президент России Владимир Путин заявил, что в России удалось кардинально изменить и качественно перенастроить систему оказания медицинской помощи детям с... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T10:17

2021-05-27T10:17

2021-05-27T10:17

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в России удалось кардинально изменить и качественно перенастроить систему оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями и заболеваниями крови, значительно расширив здесь применение передовых технологий.Путин обратился с участникам конгресса, который проходит в четверг в центре имени Дмитрия Рогачева.По его словам, созданная 10 лет назад клиника продолжает активно развиваться."Так, благодаря созданной здесь системе реабилитации, восстановление после лечения ежегодно проходят более 2,5 тысячи детей. Отмечу, что специалисты центра оказывают помощь коллегам во всех регионах России, консультируют при сложных случаях, на системной основе внедряют в российских клиниках самые передовые методики лечения, разрабатывают перспективные технологии, которые позволяют не только эффективно лечить болезни, но и выявлять своевременно, предотвращать риски ее развития", - сказал он.Эти технологии, как отметил президент, основаны на исследованиях, которые проводятся в центре на последних достижениях науки, включая молекулярную биологию и генетику."Без преувеличения можно сказать, что речь идет о настоящей медицине будущего, которая здесь, в центре имени Дмитрия Рогачева, уже становится реальностью", - добавил он.Путин поблагодарил всех сотрудников центра за высокий профессионализм, доброту и душевную щедрость, за спасённые жизни, атмосферу надежды, которая создается каждый день конкретными делами и достижениями."Знаю, как звучит ваш девиз: "Каждый ребенок должен выздороветь", и для этого вы делаете все возможное и даже невозможное. Не останавливали свою работу, оказывали помощь тяжелобольным детям и в самые трудные, острые периоды коронавируса. Подчеркну, что за прошедшее время нам удалось кардинально изменить, качественно перенастроить всю систему оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями и заболеваниями крови, значительно расширив здесь применение передовых технологий", - заявил глава государства.

https://ria.ru/20210215/smertnost-1597551789.html

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россия, владимир путин, общество