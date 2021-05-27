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В России начнут штрафовать за сбор персональных данных без необходимости
В России начнут штрафовать за сбор персональных данных без необходимости - РИА Новости, 27.05.2021
В России начнут штрафовать за сбор персональных данных без необходимости
Правительство вводит штраф за сбор персональных данных при покупке товаров и услуг, когда в этом нет необходимости и это является нарушением прав потребителя,... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T13:26
2021-05-27T13:26
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правительство вводит штраф за сбор персональных данных при покупке товаров и услуг, когда в этом нет необходимости и это является нарушением прав потребителя, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Сейчас зачастую людей принуждают указывать избыточные персональные данные при любых покупках, даже в тех случаях, когда по закону это совсем необязательно. Понятно, что нужно предоставить имя, фамилию при оформлении авиа или железнодорожного билета. Но на многих массовых мероприятиях таких требований при покупке билета просто нет, а продавец вынуждает своего клиента сообщить эту информацию", - сказал он на заседании правительства."Теперь за подобное нарушение прав потребителя вводится штраф. Соответствующие поправки в Кодекс об административных нарушениях мы сегодня рассмотрим", - добавил Мишустин.
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россия, михаил мишустин, общество

В России начнут штрафовать за сбор персональных данных без необходимости

13:26 27.05.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажир держит в руках паспорт на железнодорожном вокзале
Пассажир держит в руках паспорт на железнодорожном вокзале - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правительство вводит штраф за сбор персональных данных при покупке товаров и услуг, когда в этом нет необходимости и это является нарушением прав потребителя, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Сейчас зачастую людей принуждают указывать избыточные персональные данные при любых покупках, даже в тех случаях, когда по закону это совсем необязательно. Понятно, что нужно предоставить имя, фамилию при оформлении авиа или железнодорожного билета. Но на многих массовых мероприятиях таких требований при покупке билета просто нет, а продавец вынуждает своего клиента сообщить эту информацию", - сказал он на заседании правительства.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
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Минцифры предложило повысить защищенность персональных данных
"Теперь за подобное нарушение прав потребителя вводится штраф. Соответствующие поправки в Кодекс об административных нарушениях мы сегодня рассмотрим", - добавил Мишустин.
 
РоссияМихаил МишустинОбщество
 
 
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