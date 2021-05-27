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В России могут ввести наказание за пользование незаконными данными
В России могут ввести наказание за пользование незаконными данными - РИА Новости, 27.05.2021
В России могут ввести наказание за пользование незаконными данными
Роскомнадзор предлагает проработать наказание не только за распространение, но и за использование незаконно полученных персональных данных, сообщил глава... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T00:13
2021-05-27T00:13
андрей липов
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
москва
технологии
общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Роскомнадзор предлагает проработать наказание не только за распространение, но и за использование незаконно полученных персональных данных, сообщил глава ведомства Андрей Липов.Работать, по мнению главы Роскомнадзора, нужно со спросом, который порождает предложение."В этом направлении надо подумать: наказание за использование незаконно полученных персональных данных", - уточнил Липов.
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андрей липов, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, технологии, общество

В России могут ввести наказание за пользование незаконными данными

00:13 27.05.2021
 
© Fotolia / Leo LintangМужчина за ноутбуком
Мужчина за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© Fotolia / Leo Lintang
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Роскомнадзор предлагает проработать наказание не только за распространение, но и за использование незаконно полученных персональных данных, сообщил глава ведомства Андрей Липов.
"Сейчас, на наш взгляд, недостаточно развито законодательство (об ответственности - ред.) за использование персональных данных, которые уже когда-то утекли", - рассказал Липов журналистам.
Работать, по мнению главы Роскомнадзора, нужно со спросом, который порождает предложение.
"В этом направлении надо подумать: наказание за использование незаконно полученных персональных данных", - уточнил Липов.
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Вчера, 12:16
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Андрей ЛиповРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)МоскваТехнологииОбщество
 
 
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