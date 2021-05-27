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ЯсноПонятно
Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.
https://ria.ru/20210527/burnout-1734377574.html
"Мы выбираем карьеру вместо себя". Что такое профессиональное выгорание?
"Мы выбираем карьеру вместо себя". Что такое профессиональное выгорание? - РИА Новости, 27.05.2021
"Мы выбираем карьеру вместо себя". Что такое профессиональное выгорание?
Что такое выгорание и чем оно отличается от депрессии? Возможно ли распознать выгорание самостоятельно и что с ним делать? Всегда ли стресс вреден? Как быть, если каждая новая работа вызывает только негативные эмоции? Как изоляция повлияла на работоспособность людей и почему удаленная работа изматывает сильнее, чем офис?
2021-05-27T12:00
2021-05-27T12:00
яснопонятно
психология личности
подкаст
эмоции
психика
психология
работа
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«Мы выбираем карьеру вместо себя». Что такое профессиональное выгорание?
Что такое выгорание и чем оно отличается от депрессии? Возможно ли распознать выгорание самостоятельно и что с ним делать? Всегда ли стресс вреден? Как быть, если каждая новая работа вызывает только негативные эмоции? Как изоляция повлияла на работоспособность людей и почему удаленная работа изматывает сильнее, чем офис?
audio/mpeg
«Мы выбираем карьеру вместо себя». Что такое профессиональное выгорание?
Что такое выгорание и чем оно отличается от депрессии? Возможно ли распознать выгорание самостоятельно и что с ним делать? Всегда ли стресс вреден? Как быть, если каждая новая работа вызывает только негативные эмоции? Как изоляция повлияла на работоспособность людей и почему удаленная работа изматывает сильнее, чем офис?
audio/mpeg
Коронавирусная пандемия как сократила количество рабочих мест, так и увеличила нагрузку на удаленных работников. У вторых день стал ненормированным, границы между профессиональным и личным стерлись, а задач стало в разы больше. Многие столкнулись с выгоранием — эмоциональной пустотой, когда работа становится безразличной. В новом выпуске "ЯсноПонятно" мы поговорили о выгорании с Гоар Давтян — лектором ВШЭ, тьютором Йельского университета по эмоциональному интеллекту и автором книги "Точка баланса. Как победить выгорание и стать счастливым".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, психология личности, подкаст, эмоции, психика, психология, работа

"Мы выбираем карьеру вместо себя". Что такое профессиональное выгорание?

12:00 27.05.2021
 
ЯсноПонятно
«Мы выбираем карьеру вместо себя». Что такое профессиональное выгорание?
12:00
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Что такое выгорание и чем оно отличается от депрессии? Возможно ли распознать выгорание самостоятельно и что с ним делать? Всегда ли стресс вреден? Как быть, если каждая новая работа вызывает только негативные эмоции? Как изоляция повлияла на работоспособность людей и почему удаленная работа изматывает сильнее, чем офис?
Коронавирусная пандемия как сократила количество рабочих мест, так и увеличила нагрузку на удаленных работников. У вторых день стал ненормированным, границы между профессиональным и личным стерлись, а задач стало в разы больше. Многие столкнулись с выгоранием — эмоциональной пустотой, когда работа становится безразличной. В новом выпуске "ЯсноПонятно" мы поговорили о выгорании с Гоар Давтян — лектором ВШЭ, тьютором Йельского университета по эмоциональному интеллекту и автором книги "Точка баланса. Как победить выгорание и стать счастливым".
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