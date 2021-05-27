https://ria.ru/20210527/burnout-1734377574.html

"Мы выбираем карьеру вместо себя". Что такое профессиональное выгорание?

"Мы выбираем карьеру вместо себя". Что такое профессиональное выгорание? - РИА Новости, 27.05.2021

"Мы выбираем карьеру вместо себя". Что такое профессиональное выгорание?

Что такое выгорание и чем оно отличается от депрессии? Возможно ли распознать выгорание самостоятельно и что с ним делать? Всегда ли стресс вреден? Как быть, если каждая новая работа вызывает только негативные эмоции? Как изоляция повлияла на работоспособность людей и почему удаленная работа изматывает сильнее, чем офис?

2021-05-27T12:00

2021-05-27T12:00

2021-05-27T12:00

яснопонятно

психология личности

подкаст

эмоции

психика

психология

работа

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«Мы выбираем карьеру вместо себя». Что такое профессиональное выгорание? Что такое выгорание и чем оно отличается от депрессии? Возможно ли распознать выгорание самостоятельно и что с ним делать? Всегда ли стресс вреден? Как быть, если каждая новая работа вызывает только негативные эмоции? Как изоляция повлияла на работоспособность людей и почему удаленная работа изматывает сильнее, чем офис? audio/mpeg

«Мы выбираем карьеру вместо себя». Что такое профессиональное выгорание? Что такое выгорание и чем оно отличается от депрессии? Возможно ли распознать выгорание самостоятельно и что с ним делать? Всегда ли стресс вреден? Как быть, если каждая новая работа вызывает только негативные эмоции? Как изоляция повлияла на работоспособность людей и почему удаленная работа изматывает сильнее, чем офис? audio/mpeg

Коронавирусная пандемия как сократила количество рабочих мест, так и увеличила нагрузку на удаленных работников. У вторых день стал ненормированным, границы между профессиональным и личным стерлись, а задач стало в разы больше. Многие столкнулись с выгоранием — эмоциональной пустотой, когда работа становится безразличной. В новом выпуске "ЯсноПонятно" мы поговорили о выгорании с Гоар Давтян — лектором ВШЭ, тьютором Йельского университета по эмоциональному интеллекту и автором книги "Точка баланса. Как победить выгорание и стать счастливым".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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