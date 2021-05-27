https://ria.ru/20210527/blagoustroystvo-1734468914.html
В трех районах Липецка приступили к благоустройству скверов
В трех районах Липецка приступили к благоустройству скверов - РИА Новости, 27.05.2021
В трех районах Липецка приступили к благоустройству скверов
Благоустройство сразу трех общественных территорий началось в Липецке в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T17:45
2021-05-27T17:45
2021-05-27T17:45
липецкая область
игорь артамонов
липецк
общество
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ЛИПЕЦК, 27 мая – РИА Новости. Благоустройство сразу трех общественных территорий началось в Липецке в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщает глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что работы по благоустройству развернулись в густонаселенных микрорайонах областного центра. Скверы на улицах Белана, 15-й микрорайон и Неделина сдадут уже в этом году. На улице Белана работы стартовали с планировки участков и подготовки основания будущих велодорожек и тротуаров. Они позволят соединить существующие территории сквера в единую пешеходную зону. Также в планах – установка бордюров и опор освещения. Фонари здесь будут выполнены в едином стиле с уже существующими. Также специалисты заменят повреждённое плиточное покрытие, а также установят малые архитектурные формы и выполнят озеленение – высадят сирень, липы, клёны и многолетние цветы.В двух других скверах началось обустройство пешеходных зон и озеленения. Строителям предстоит снять старые асфальтные покрытия и газоны и постелить новые.Будут посажены деревья, в том числе остролистные клёны, разнолистные липы и каштаны. В сквере на улице Неделина появятся павильоны для игр в шахматы, качели, выставочные стенды, буккросинг, амфитеатр и обновлённые малые архитектурные формы.По словам Артамонова, концепция преображения сквера на улице Неделина была разработана в прошлом году в рамках Всероссийского урбанистического хакатона "Города". Согласно ей, общественное пространство не только благоустроят, но и сделают доступным для маломобильных граждан. Там будет оборудована первая в городе инклюзивная детская площадка. Для юных липчан с ограниченными возможностями здоровья установят игровые комплексы, инструменты для развития моторики и слуха, качели-гнездо и карусель, на которой сможет расположиться инвалидная коляска."Благоустройству в регионе уделяется пристальное внимание. Реализация нацпроекта "Жильё и городская среда" – одно из приоритетных направлений деятельности органов власти", – отмечает губернатор.
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игорь артамонов, липецк, общество
ЛИПЕЦК, 27 мая – РИА Новости.
Благоустройство сразу трех общественных территорий началось в Липецке
в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщает глава региона Игорь Артамонов
.
Он уточнил, что работы по благоустройству развернулись в густонаселенных микрорайонах областного центра. Скверы на улицах Белана, 15-й микрорайон и Неделина сдадут уже в этом году. На улице Белана работы стартовали с планировки участков и подготовки основания будущих велодорожек и тротуаров. Они позволят соединить существующие территории сквера в единую пешеходную зону. Также в планах – установка бордюров и опор освещения. Фонари здесь будут выполнены в едином стиле с уже существующими. Также специалисты заменят повреждённое плиточное покрытие, а также установят малые архитектурные формы и выполнят озеленение – высадят сирень, липы, клёны и многолетние цветы.
В двух других скверах началось обустройство пешеходных зон и озеленения. Строителям предстоит снять старые асфальтные покрытия и газоны и постелить новые.
Будут посажены деревья, в том числе остролистные клёны, разнолистные липы и каштаны. В сквере на улице Неделина появятся павильоны для игр в шахматы, качели, выставочные стенды, буккросинг, амфитеатр и обновлённые малые архитектурные формы.
По словам Артамонова, концепция преображения сквера на улице Неделина была разработана в прошлом году в рамках Всероссийского урбанистического хакатона "Города". Согласно ей, общественное пространство не только благоустроят, но и сделают доступным для маломобильных граждан. Там будет оборудована первая в городе инклюзивная детская площадка. Для юных липчан с ограниченными возможностями здоровья установят игровые комплексы, инструменты для развития моторики и слуха, качели-гнездо и карусель, на которой сможет расположиться инвалидная коляска.
"Благоустройству в регионе уделяется пристальное внимание. Реализация нацпроекта "Жильё и городская среда" – одно из приоритетных направлений деятельности органов власти", – отмечает губернатор.