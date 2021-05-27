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Российское казачество
https://ria.ru/20210527/biblioteka-1734491901.html
Уникальная цифровая библиотека объединит всю информацию по казачеству
Уникальная цифровая библиотека объединит всю информацию по казачеству - РИА Новости, 27.05.2021
Уникальная цифровая библиотека объединит всю информацию по казачеству
Презентация пилотного проекта "Электронная библиотека казачества" (ЭКБ) прошла 25 мая в Российской государственной библиотеке (РГБ). Цифровой ресурс будет... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T19:39
2021-05-27T19:39
российское казачество
российское казачество
вадим дуда
российская государственная библиотека
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Презентация пилотного проекта "Электронная библиотека казачества" (ЭКБ) прошла 25 мая в Российской государственной библиотеке (РГБ). Цифровой ресурс будет включать исторические и современные издания, материалы научных исследований, книжные памятники и ценные документы, отражающие многовековые знания об истории, культуре, традициях российского казачества, сообщает пресс-служба РГБ.Значимость этого проекта и для молодежи, и для детей, и для взрослых отметил заместитель начальника управления президента РФ по вопросам государственной службы и кадров, ответственный секретарь совета при президенте РФ по делам казачества Александр Орехов.В фондах Российской государственной библиотеки хранится около восьми тысяч документов, имеющих отношение к российскому казачеству, рассказал генеральный директор РГБ Вадим Дуда. Часть из них уже оцифрована и доступна в Национальной электронной библиотеке (НЭБ).Планируется, что в проект на портале НЭБ войдут следующие рубрики: военное дело и казаки; история казачества; казачество в научных изданиях; казачество в произведениях изобразительного искусства; великие казаки России; культура российского казачества; периодические издания казачества; художественная литература о казачестве; методическая полка: в помощь работникам учреждений культуры, центры казачьей культуры; православие и казачество; казачье образование.Директор РГБ выразил надежду, что ЭБК станет единой точкой входа для всех институций, занятых изучением и продвижением вопросов истории и культуры казачества, с многоуровневым доступом к документам, методическими материалами и исследованиями.
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российское казачество, вадим дуда, российская государственная библиотека

Уникальная цифровая библиотека объединит всю информацию по казачеству

19:39 27.05.2021
 
© фото предоставлено Российской государственной библиотекойПрезентация пилотного проекта "Электронная библиотека казачества"
Презентация пилотного проекта Электронная библиотека казачества
© фото предоставлено Российской государственной библиотекой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Презентация пилотного проекта "Электронная библиотека казачества" (ЭКБ) прошла 25 мая в Российской государственной библиотеке (РГБ). Цифровой ресурс будет включать исторические и современные издания, материалы научных исследований, книжные памятники и ценные документы, отражающие многовековые знания об истории, культуре, традициях российского казачества, сообщает пресс-служба РГБ.
"Это будет цифровая библиотека с рубрикатором, систематизированная по направлениям, и темами: история, культура, современность, яркие судьбы казачества. Реализация пилотного проекта "Электронная библиотека казачества", как и создание Центрального музея российского казачества на базе Государственного исторического музея, внесет весомый вклад в дальнейшее развитие отечественной культуры и консолидации российского казачества", – подчеркнула Алла Манилова, статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ.
Значимость этого проекта и для молодежи, и для детей, и для взрослых отметил заместитель начальника управления президента РФ по вопросам государственной службы и кадров, ответственный секретарь совета при президенте РФ по делам казачества Александр Орехов.
В фондах Российской государственной библиотеки хранится около восьми тысяч документов, имеющих отношение к российскому казачеству, рассказал генеральный директор РГБ Вадим Дуда. Часть из них уже оцифрована и доступна в Национальной электронной библиотеке (НЭБ).
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Планируется, что в проект на портале НЭБ войдут следующие рубрики: военное дело и казаки; история казачества; казачество в научных изданиях; казачество в произведениях изобразительного искусства; великие казаки России; культура российского казачества; периодические издания казачества; художественная литература о казачестве; методическая полка: в помощь работникам учреждений культуры, центры казачьей культуры; православие и казачество; казачье образование.
Директор РГБ выразил надежду, что ЭБК станет единой точкой входа для всех институций, занятых изучением и продвижением вопросов истории и культуры казачества, с многоуровневым доступом к документам, методическими материалами и исследованиями.
 
Российское казачествоРоссийское казачествоВадим ДудаРоссийская государственная библиотека
 
 
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