https://ria.ru/20210527/biblioteka-1734491901.html

Уникальная цифровая библиотека объединит всю информацию по казачеству

Уникальная цифровая библиотека объединит всю информацию по казачеству - РИА Новости, 27.05.2021

Уникальная цифровая библиотека объединит всю информацию по казачеству

Презентация пилотного проекта "Электронная библиотека казачества" (ЭКБ) прошла 25 мая в Российской государственной библиотеке (РГБ). Цифровой ресурс будет... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T19:39

2021-05-27T19:39

2021-05-27T19:39

российское казачество

российское казачество

вадим дуда

российская государственная библиотека

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Презентация пилотного проекта "Электронная библиотека казачества" (ЭКБ) прошла 25 мая в Российской государственной библиотеке (РГБ). Цифровой ресурс будет включать исторические и современные издания, материалы научных исследований, книжные памятники и ценные документы, отражающие многовековые знания об истории, культуре, традициях российского казачества, сообщает пресс-служба РГБ.Значимость этого проекта и для молодежи, и для детей, и для взрослых отметил заместитель начальника управления президента РФ по вопросам государственной службы и кадров, ответственный секретарь совета при президенте РФ по делам казачества Александр Орехов.В фондах Российской государственной библиотеки хранится около восьми тысяч документов, имеющих отношение к российскому казачеству, рассказал генеральный директор РГБ Вадим Дуда. Часть из них уже оцифрована и доступна в Национальной электронной библиотеке (НЭБ).Планируется, что в проект на портале НЭБ войдут следующие рубрики: военное дело и казаки; история казачества; казачество в научных изданиях; казачество в произведениях изобразительного искусства; великие казаки России; культура российского казачества; периодические издания казачества; художественная литература о казачестве; методическая полка: в помощь работникам учреждений культуры, центры казачьей культуры; православие и казачество; казачье образование.Директор РГБ выразил надежду, что ЭБК станет единой точкой входа для всех институций, занятых изучением и продвижением вопросов истории и культуры казачества, с многоуровневым доступом к документам, методическими материалами и исследованиями.

https://ria.ru/20210511/kazaki-1731423646.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российское казачество, вадим дуда, российская государственная библиотека