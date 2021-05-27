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Минэнерго исключило подорожание бензина на АЗС сверх инфляции
Минэнерго исключило подорожание бензина на АЗС сверх инфляции - РИА Новости, 27.05.2021
Минэнерго исключило подорожание бензина на АЗС сверх инфляции
Цены на внутреннем топливном рынке растут, но дефицита и подорожания сверх инфляции не будет, заявили в Минэнерго. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T06:18
2021-05-27T09:08
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
аи-92
москва
аи-95
бензин
общество
экономика
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Цены на внутреннем топливном рынке растут, но дефицита и подорожания сверх инфляции не будет, заявили в Минэнерго.Среди негативных факторов влияния ведомство называет рост внешних котировок и сезонное повышение спроса.Минэнерго напоминает, что в апреле 2021 года, по данным Росстата, производители бензина снизили оптовые цены на 0,2 процента, при этом динамика изменения средних потребительских цен не превышала 0,5 процента по сравнению с мартом 2021 года и находилась в рамках инфляции.Биржевые цены на бензин марки Аи-92 и Аи-95 с середины декабря, когда начался их активный рост, выросли более чем на 20 процентов. Розничные цены за этот же период выросли в среднем на 3,6-3,7 процента. Отраслевые объединения неоднократно заявляли, что цены в опте необходимо снижать, обеспечивая этим безубыточность топливного бизнеса для удержания розничных цен на АЗС в пределах инфляции.Демпфирующий механизм создали для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутри страны, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в России. Однако если цены на внутреннем рынке выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли.
https://ria.ru/20210512/mishustin-1731914305.html
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92, москва, аи-95, бензин, общество, экономика

Минэнерго исключило подорожание бензина на АЗС сверх инфляции

06:18 27.05.2021 (обновлено: 09:08 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаправщик заправляет автомобиль на АЗС "Газпромнефть" в Москве
Заправщик заправляет автомобиль на АЗС Газпромнефть в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Цены на внутреннем топливном рынке растут, но дефицита и подорожания сверх инфляции не будет, заявили в Минэнерго.
Среди негативных факторов влияния ведомство называет рост внешних котировок и сезонное повышение спроса.

"При этом рост оптовых цен является некритичным и во многом был сдержан корректировкой "демпферного механизма" с начала мая. В текущих макроэкономических условиях это сохранило выгодность поставок топлива на внутренний рынок для нефтяных компаний", — добавляет ведомство.

Минэнерго напоминает, что в апреле 2021 года, по данным Росстата, производители бензина снизили оптовые цены на 0,2 процента, при этом динамика изменения средних потребительских цен не превышала 0,5 процента по сравнению с мартом 2021 года и находилась в рамках инфляции.
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Демпфирующий механизм создали для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутри страны, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в России. Однако если цены на внутреннем рынке выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли.
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РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)АИ-92МоскваАИ-95БензинОбществоЭкономика
 
 
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