https://ria.ru/20210527/benzin-1734348526.html

Минэнерго исключило подорожание бензина на АЗС сверх инфляции

Минэнерго исключило подорожание бензина на АЗС сверх инфляции - РИА Новости, 27.05.2021

Минэнерго исключило подорожание бензина на АЗС сверх инфляции

Цены на внутреннем топливном рынке растут, но дефицита и подорожания сверх инфляции не будет, заявили в Минэнерго. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T06:18

2021-05-27T06:18

2021-05-27T09:08

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

аи-92

москва

аи-95

бензин

общество

экономика

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Цены на внутреннем топливном рынке растут, но дефицита и подорожания сверх инфляции не будет, заявили в Минэнерго.Среди негативных факторов влияния ведомство называет рост внешних котировок и сезонное повышение спроса.Минэнерго напоминает, что в апреле 2021 года, по данным Росстата, производители бензина снизили оптовые цены на 0,2 процента, при этом динамика изменения средних потребительских цен не превышала 0,5 процента по сравнению с мартом 2021 года и находилась в рамках инфляции.Биржевые цены на бензин марки Аи-92 и Аи-95 с середины декабря, когда начался их активный рост, выросли более чем на 20 процентов. Розничные цены за этот же период выросли в среднем на 3,6-3,7 процента. Отраслевые объединения неоднократно заявляли, что цены в опте необходимо снижать, обеспечивая этим безубыточность топливного бизнеса для удержания розничных цен на АЗС в пределах инфляции.Демпфирующий механизм создали для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутри страны, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в России. Однако если цены на внутреннем рынке выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли.

https://ria.ru/20210512/mishustin-1731914305.html

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россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92, москва, аи-95, бензин, общество, экономика