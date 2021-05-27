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"Белавиа" отменила рейсы по 12 направлениям
"Белавиа" отменила рейсы по 12 направлениям - РИА Новости, 27.05.2021
"Белавиа" отменила рейсы по 12 направлениям
Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 27 мая по 30 октября вынужденно отменяет рейсы по 12 направлениям, которые затрагивают восемь стран, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T10:58
2021-05-27T13:43
софия сапега
роман протасевич
задержание основателя telegram-канала nexta
россия
ryanair
варшава
белавиа
германия
бельгия
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МИНСК, 27 мая — РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 27 мая по 30 октября вынужденно отменяет рейсы по 12 направлениям, которые затрагивают восемь стран, сообщила пресс-служба компании.Самолеты национального перевозчика не будут летать в:Отмечается, что пассажиры могут изменить дату или вернуть полную стоимость билета без штрафов в течение года с момента покупки. Это касается лишь неиспользованных и частично использованных талонов.Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим рейсом летел Роман Протасевич — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга". Его задержали при проверке документов по нескольким обвинениям, в том числе в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем летела София Сапега. По информации российского МИД, ее подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. Западные государства, включая Евросоюз, раскритиковали произошедшее.В Минске в ответ заявили, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Накануне департамент по авиации Минтранса республики опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес команды.В понедельник лидеры стран ЕС решили запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали авиакомпаниям избегать полетов над республикой.
https://radiosputnik.ria.ru/20210526/belavia-1734022019.html
https://ria.ru/20210526/finlyandiya-1733973904.html
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софия сапега, роман протасевич, задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, варшава, белавиа, германия, бельгия, белоруссия, австрия, нидерланды, италия, испания, калининград, в мире

"Белавиа" отменила рейсы по 12 направлениям

10:58 27.05.2021 (обновлено: 13:43 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники Международного аэропорта "Жуковский" загружают чемоданы пассажиров в багажный отсек самолета белорусской авиакомпании "Белавиа"
Сотрудники Международного аэропорта Жуковский загружают чемоданы пассажиров в багажный отсек самолета белорусской авиакомпании Белавиа - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МИНСК, 27 мая — РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 27 мая по 30 октября вынужденно отменяет рейсы по 12 направлениям, которые затрагивают восемь стран, сообщила пресс-служба компании.
Самолеты национального перевозчика не будут летать в:
Отмечается, что пассажиры могут изменить дату или вернуть полную стоимость билета без штрафов в течение года с момента покупки. Это касается лишь неиспользованных и частично использованных талонов.
Boeing-737 авиакомпании Белавиа в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
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Польша не предоставила самолету "Белавиа" свое воздушное пространство
Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим рейсом летел Роман Протасевич — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга". Его задержали при проверке документов по нескольким обвинениям, в том числе в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем летела София Сапега. По информации российского МИД, ее подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. Западные государства, включая Евросоюз, раскритиковали произошедшее.
В Минске в ответ заявили, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Накануне департамент по авиации Минтранса республики опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес команды.
В понедельник лидеры стран ЕС решили запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали авиакомпаниям избегать полетов над республикой.
Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Белавиа в международном аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
Вчера, 13:38
Финляндия запретила полеты "Белавиа" в страну
 
София СапегаРоман ПротасевичЗадержание основателя Telegram-канала NextaРоссияRyanairВаршаваБелавиаГерманияБельгияБелоруссияАвстрияНидерландыИталияИспанияКалининградВ мире
 
 
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