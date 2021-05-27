https://ria.ru/20210527/belavia-1734374475.html

"Белавиа" отменила рейсы по 12 направлениям

"Белавиа" отменила рейсы по 12 направлениям - РИА Новости, 27.05.2021

"Белавиа" отменила рейсы по 12 направлениям

Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 27 мая по 30 октября вынужденно отменяет рейсы по 12 направлениям, которые затрагивают восемь стран, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T10:58

2021-05-27T10:58

2021-05-27T13:43

софия сапега

роман протасевич

задержание основателя telegram-канала nexta

россия

ryanair

варшава

белавиа

германия

бельгия

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МИНСК, 27 мая — РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 27 мая по 30 октября вынужденно отменяет рейсы по 12 направлениям, которые затрагивают восемь стран, сообщила пресс-служба компании.Самолеты национального перевозчика не будут летать в:Отмечается, что пассажиры могут изменить дату или вернуть полную стоимость билета без штрафов в течение года с момента покупки. Это касается лишь неиспользованных и частично использованных талонов.Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим рейсом летел Роман Протасевич — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга". Его задержали при проверке документов по нескольким обвинениям, в том числе в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем летела София Сапега. По информации российского МИД, ее подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. Западные государства, включая Евросоюз, раскритиковали произошедшее.В Минске в ответ заявили, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Накануне департамент по авиации Минтранса республики опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес команды.В понедельник лидеры стран ЕС решили запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали авиакомпаниям избегать полетов над республикой.

https://radiosputnik.ria.ru/20210526/belavia-1734022019.html

https://ria.ru/20210526/finlyandiya-1733973904.html

россия

варшава

германия

бельгия

белоруссия

австрия

нидерланды

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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