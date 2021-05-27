Байден назвал условие публикации отчета о происхождении COVID-19
19:55 27.05.2021 (обновлено: 20:54 27.05.2021)
© РИА Новости / Алан Булкаты / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке
ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что выпустит отчет о происхождении коронавируса полностью, если не выяснится что-то, чего ему не было известно, сообщает пресс-пул Белого дома.
Ранее Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. В сообщении приведены слова Байдена о том, что разведсообщество США допускает две версии происхождения вируса - при передаче человеку от животного и из лаборатории; в течение 90 дней разведка должна с удвоенными усилиями продолжать сбор и анализ информации, а после информировать президента. Посольство КНР в США заявило, что Китай считает теорию о "лабораторной утечке" коронавируса клеветой.
Байден в четверг отправился в Кливленд. Как сообщил пресс-пул Белого дома, до этого он коротко ответил на вопросы. "Он пообещал опубликовать результаты 90-дневной проверки по версии лабораторной утечки, если не проявится что-либо, о чем он "не предупрежден", - говорится в сообщении.
На вопрос о том, чего он ждет от дополнительного исследования, Байден сказал: "Если бы я знал, я бы не просил 90-дневного обзора. Я не знаю".
"Да (результаты будут преданы огласке - ред.), разве что появится нечто, о чем я не осведомлен", - сказал Байден.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором назвала утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения COVID – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения COVID через охлажденные продукты.
США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами, содержащимися в докладе ВОЗ по итогам поездки группы международных экспертов, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.