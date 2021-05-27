https://ria.ru/20210527/bastrykin-1734422406.html

В СК заявили, что СМИ неверно истолковали слова Бастрыкина об охране школы в Казани

В СК заявили, что СМИ неверно истолковали слова Бастрыкина об охране школы в Казани - РИА Новости, 27.05.2021

В СК заявили, что СМИ неверно истолковали слова Бастрыкина об охране школы в Казани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, комментируя в рамках военно-научной конференции трагедию в Казани, не делал выводов о виновности РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T14:28

2021-05-27T14:28

2021-05-27T16:01

ильназ галявиев

стрельба в школе в казани

россия

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

казань

происшествия

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, комментируя в рамках военно-научной конференции трагедию в Казани, не делал выводов о виновности родителей, заявила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.По ее словам, в ряде СМИ были "неправильно интерпретированы слова главы ведомства, касающиеся охраны образовательного учреждения, где произошла трагедия"."В СМИ прозвучала только первая, вырванная из контекста, часть выступления председателя СК России, где он озвучил часть разговора с директором, которая в свою очередь обосновывала отсутствие охраны отказом родителей платить за неё. Однако в дальнейшем в своем выступлении председатель СК России высказался о том, что договор об охране образовательного учреждения был, но школа не охранялась. Необходимо подчеркнуть, что председатель СК России не делал выводов о виновности родителей в этой трагедии", - сказала Петренко.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20210525/strelba-1733806281.html

https://ria.ru/20210513/dogovor-1732122133.html

россия

казань

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ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, казань, происшествия