https://ria.ru/20210527/azerbaydzhan-1734429341.html
В Баку назвали заявления Еревана о работах на границе дезинформацией
В Баку назвали заявления Еревана о работах на границе дезинформацией - РИА Новости, 27.05.2021
В Баку назвали заявления Еревана о работах на границе дезинформацией
Минобороны Азербайджана заявило, что армянская сторона распространяет дезинформацию об инженерных работах на армяно-азербайджанской границе и пытается... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T15:03
2021-05-27T15:03
2021-05-27T15:03
ара айвазян
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БАКУ, 27 мая – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что армянская сторона распространяет дезинформацию об инженерных работах на армяно-азербайджанской границе и пытается представить "диверсионную группу" инженерами и саперами.Ранее в минобороны Армении заявили, что утром 27 мая "военнослужащие ВС Азербайджана окружили и пленили шестерых военнослужащих ВС Армении, которые проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области". Минобороны Азербайджана в свою очередь заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу."Армянская сторона вновь распространила дезинформацию с очевидным намерением скрыть провокации, совершенные 27 мая примерно в 03.00 разведывательно-диверсионными группами на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы. Армянские солдаты были обезоружены на территории села Юхары Айрым Кельбаджарского района. В то же время, на передовой были сосредоточены силы, в том числе танковые соединения. Противник пытается представить диверсионную группу, предпринявшую попытку заминировать территории Азербайджана и совершить провокацию, инженерами и саперами. Возникает вопрос: какие работы могли выполнять армянские военные инженеры на территории Азербайджана?" - заявил РИА Новости пресс-секретарь минобороны Азербайджана, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.По его словам, "любой, кто хоть немного смыслит в военном деле, понимает, что инженерные работы не ведутся небольшими группами"."Группы такого рода бывают в разведывательно-диверсионных отрядах, и очевидно, что они проникли на территорию Азербайджана именно с целью совершения провокаций. Их цель состояла в том, чтобы пробраться в тыл наших сил, несущих службу на границе, и заминировать пути снабжения с тем, чтобы силы, передвигающиеся по путям снабжения, подорвались на мине, в результате чего имелись бы жертвы среди личного состава наших подразделений", - сказал он.Минобороны Армении сообщило 12 мая, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и. о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской области.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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ара айвазян, минобороны азербайджана, сергей лавров, одкб, азербайджан, армения, в мире
БАКУ, 27 мая – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что армянская сторона распространяет дезинформацию об инженерных работах на армяно-азербайджанской границе и пытается представить "диверсионную группу" инженерами и саперами.
Ранее в минобороны Армении
заявили, что утром 27 мая "военнослужащие ВС Азербайджана
окружили и пленили шестерых военнослужащих ВС Армении, которые проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области". Минобороны Азербайджана в свою очередь заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу.
"Армянская сторона вновь распространила дезинформацию с очевидным намерением скрыть провокации, совершенные 27 мая примерно в 03.00 разведывательно-диверсионными группами на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы. Армянские солдаты были обезоружены на территории села Юхары Айрым Кельбаджарского района. В то же время, на передовой были сосредоточены силы, в том числе танковые соединения. Противник пытается представить диверсионную группу, предпринявшую попытку заминировать территории Азербайджана и совершить провокацию, инженерами и саперами. Возникает вопрос: какие работы могли выполнять армянские военные инженеры на территории Азербайджана?" - заявил РИА Новости пресс-секретарь минобороны Азербайджана, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.
По его словам, "любой, кто хоть немного смыслит в военном деле, понимает, что инженерные работы не ведутся небольшими группами".
"Группы такого рода бывают в разведывательно-диверсионных отрядах, и очевидно, что они проникли на территорию Азербайджана именно с целью совершения провокаций. Их цель состояла в том, чтобы пробраться в тыл наших сил, несущих службу на границе, и заминировать пути снабжения с тем, чтобы силы, передвигающиеся по путям снабжения, подорвались на мине, в результате чего имелись бы жертвы среди личного состава наших подразделений", - сказал он.
Минобороны Армении сообщило 12 мая, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и. о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской области.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.