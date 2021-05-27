https://ria.ru/20210527/azerbaydzhan-1734409563.html

В МИД Азербайджана назвали причину напряженности на границе с Арменией

В МИД Азербайджана назвали причину напряженности на границе с Арменией - РИА Новости, 27.05.2021

В МИД Азербайджана назвали причину напряженности на границе с Арменией

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в четверг, что попытки создать напряженность вокруг процесса делимитации на азербайджано-армянской границе... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T13:28

2021-05-27T13:28

2021-05-27T13:28

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джейхун байрамов

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БАКУ, 27 мая – РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в четверг, что попытки создать напряженность вокруг процесса делимитации на азербайджано-армянской границе возникают из-за внутриполитической ситуации в самой Армении.В четверг в минобороны Армении заявили, что военнослужащие ВС Азербайджана окружили и взяли в плен шестерых армянских военных, которые проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области. Минобороны Азербайджана в свою очередь заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу."Истерическое поведение Армении вокруг процесса делимитации азербайджано-армянской границы непонятно. Азербайджанские военнослужащие дислоцируются не на территории Армении, а в наших международно-признанных границах. Попытки обострить ситуацию вокруг процесса исходят из напряженности и нестабильности во внутриполитических процессах в Армении. То, что все это произошло в предвыборный период, подтверждает это", - приводит слова Байрамова государственное агентство "Азертадж".По его словам, "политические силы в Армении пытаются использовать эту ситуацию, чтобы нанести удар по своим оппонентам в предвыборной кампании"."В целом мы считаем эту тенденцию очень вредной, расцениваем это как удар по реализации трехстороннего заявления (по Карабаху – ред.) и стабильности в регионе ", - сказал он.Ранее, 12 мая, минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и. о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской области.

https://ria.ru/20210527/provokatsiya-1734375741.html

https://ria.ru/20210517/granitsa-1732644302.html

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ара айвазян, джейхун байрамов, россия, минобороны армении, сергей лавров, одкб, азербайджан, армения, в мире