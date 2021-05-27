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В МИД Азербайджана назвали инцидент на границе с Арменией провокацией
В МИД Азербайджана назвали инцидент на границе с Арменией провокацией - РИА Новости, 27.05.2021
В МИД Азербайджана назвали инцидент на границе с Арменией провокацией
МИД АЗЕРБАЙДЖАНА ЗАЯВИЛ, ЧТО РАСЦЕНИВАЕТ ПЕРЕХОД АРМЯНСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НА СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ КАК "ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ И ПРОВОКАЦИОННЫЙ АКТ" РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T09:41
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В МИД Азербайджана назвали инцидент на границе с Арменией провокацией

09:41 27.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБронеавтомобиль в Физулинском районе Азербайджана
Бронеавтомобиль в Физулинском районе Азербайджана - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
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