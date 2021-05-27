Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210527/avstriya-1734413354.html
Президент Австрии рассказал, как его родители покинули Россию в 1917 году
Президент Австрии рассказал, как его родители покинули Россию в 1917 году - РИА Новости, 27.05.2021
Президент Австрии рассказал, как его родители покинули Россию в 1917 году
Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен рассказал, что его родители, жившие в России, после революции в 1917 году были вынуждены покинуть страну... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T13:51
2021-05-27T13:51
россия
александр ван дер беллен
эстония
австрия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155352/13/1553521365_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_3de9d41d599acf0b4f9b82a5f57138d6.jpg
ВЕНА, 27 мая - РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен рассказал, что его родители, жившие в России, после революции в 1917 году были вынуждены покинуть страну и уехать в Эстонию."Мои родители, будучи молодыми людьми, жили в России, и после российской революции в 1917 году им пришлось покинуть страну. Эстония дала им убежище, где они жили около 20 лет, и когда (Иосиф) Сталин снова "стучался" в их дверь, им снова пришлось покинуть страну, после чего они оказались в Вене и Тироле, где я вырос", - сказал Ван дер Беллен на панельной дискуссии с эстонской коллегой в Вене, назвав встречу с ней "почти семейной".Он отметил, что у него действительно тесные семейные связи с Эстонией. "До 1959 я был гражданином Эстонии, что само по себе забавно, ведь Эстония не существовала как независимое государство, но паспорт признавался на международном уровне. Мой отец много путешествовал, он был бизнесменом, поэтому здесь проблем не было ", - отметил австрийский президент.
https://ria.ru/20210221/avstriya-1598463312.html
россия
эстония
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155352/13/1553521365_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_89d45bce906e2af1c5ae69c5f4b2c278.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр ван дер беллен, эстония, австрия, в мире

Президент Австрии рассказал, как его родители покинули Россию в 1917 году

13:51 27.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
Федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЕНА, 27 мая - РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен рассказал, что его родители, жившие в России, после революции в 1917 году были вынуждены покинуть страну и уехать в Эстонию.
"Мои родители, будучи молодыми людьми, жили в России, и после российской революции в 1917 году им пришлось покинуть страну. Эстония дала им убежище, где они жили около 20 лет, и когда (Иосиф) Сталин снова "стучался" в их дверь, им снова пришлось покинуть страну, после чего они оказались в Вене и Тироле, где я вырос", - сказал Ван дер Беллен на панельной дискуссии с эстонской коллегой в Вене, назвав встречу с ней "почти семейной".
Он отметил, что у него действительно тесные семейные связи с Эстонией. "До 1959 я был гражданином Эстонии, что само по себе забавно, ведь Эстония не существовала как независимое государство, но паспорт признавался на международном уровне. Мой отец много путешествовал, он был бизнесменом, поэтому здесь проблем не было ", - отметил австрийский президент.
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
21 февраля, 11:55
МИД Австрии призвал ЕС "не рубить сук" в вопросе санкций против России
 
РоссияАлександр Ван дер БелленЭстонияАвстрияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20Министр энергетики США назвала российский газ "самым грязным" в мире
02:17Как ваш телефон могут превратить в устройство для прослушки
02:11Названо лучшее время для вакцинации от COVID-19
02:04Новый пилотируемый корабль "Орел" сможет летать вокруг Луны до полугода
01:38Минск направил ноту протеста восьми странам из-за заявления по самолету
01:30Ученые привели статистику по употреблению табака в мире за 30 лет
01:26Россиянка получила 360 тысяч рублей за несуществующего ребенка
01:23У берегов Японии столкнулись сухогруз и танкер
01:17Экономист посоветовал, как меньше платить за бензин
01:07ИКАО начнет расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске
01:04В Калифорнии разыграют $116,5 миллиона среди вакцинированных от COVID-19
00:44Асад прокомментировал свою победу на выборах в Сирии
00:19В США россиянку-родственницу террориста осудили за фиктивный брак
00:16Счетная палата назвала самые открытые органы власти
00:13Госдепартамент подтвердил, что США не вернутся в Договор по открытому небу
23:50В Киеве призвали не разрывать экономические связи с Белоруссией
23:41Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов
23:38Глава Ryanair назвал в письме инцидент в Минске угоном
23:29Россия выступила за честное расследование инцидента с Ryanair в Минске
23:20Нидерланды пожаловались на строгие требования по налоговому соглашению
Лента новостейМолния