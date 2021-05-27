https://ria.ru/20210527/avstriya-1734413354.html

Президент Австрии рассказал, как его родители покинули Россию в 1917 году

Президент Австрии рассказал, как его родители покинули Россию в 1917 году - РИА Новости, 27.05.2021

Президент Австрии рассказал, как его родители покинули Россию в 1917 году

Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен рассказал, что его родители, жившие в России, после революции в 1917 году были вынуждены покинуть страну... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T13:51

2021-05-27T13:51

2021-05-27T13:51

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ВЕНА, 27 мая - РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен рассказал, что его родители, жившие в России, после революции в 1917 году были вынуждены покинуть страну и уехать в Эстонию."Мои родители, будучи молодыми людьми, жили в России, и после российской революции в 1917 году им пришлось покинуть страну. Эстония дала им убежище, где они жили около 20 лет, и когда (Иосиф) Сталин снова "стучался" в их дверь, им снова пришлось покинуть страну, после чего они оказались в Вене и Тироле, где я вырос", - сказал Ван дер Беллен на панельной дискуссии с эстонской коллегой в Вене, назвав встречу с ней "почти семейной".Он отметил, что у него действительно тесные семейные связи с Эстонией. "До 1959 я был гражданином Эстонии, что само по себе забавно, ведь Эстония не существовала как независимое государство, но паспорт признавался на международном уровне. Мой отец много путешествовал, он был бизнесменом, поэтому здесь проблем не было ", - отметил австрийский президент.

https://ria.ru/20210221/avstriya-1598463312.html

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россия, александр ван дер беллен, эстония, австрия, в мире