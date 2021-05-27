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Боевые геи атакуют Белоруссию из Прибалтики
Боевые геи атакуют Белоруссию из Прибалтики - РИА Новости, 27.05.2021
Боевые геи атакуют Белоруссию из Прибалтики
Чемпионат мира по хоккею — 2021 в Риге запомнится не только игрой сборных. Политики Латвии, Литвы и Эстонии тоже решили выступить. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T08:00
2021-05-27T08:01
роман протасевич
рене фазель
facebook
ryanair
эдгар ринкевич
прибалтика
эстония
латвия
белоруссия
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Чемпионат мира по хоккею — 2021 в Риге запомнится не только игрой сборных. Политики Латвии, Литвы и Эстонии тоже решили выступить.Во вторник депутат сейма Латвии, скульптор Айгарс Бикше предложил взять в заложники гостей Риги — сборную Белоруссии по хоккею. Так, по его мысли, надо было ответить на посадку в Минске рейса Ryanair, с которого был снят и задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич.Потом, правда, Бикше на своей страничке в Facebook признался, что все же несколько перегнул палку — мол, политическая обстановка непростая, стресс. "Мое предложение безумное, и его нужно оценивать в контексте безумных действий белорусского диктатора", — нашел удачный аргумент депутат.Слова не стоит воспринимать всерьез, строчил Бикше, кто же не ценит легкую латвийскую шутку. "Принять и реализовать такое предложение в Латвии совершенно невозможно… Прошу прощения у тех хоккеистов, которых обидело или смутило это предложение", — уверял он. Это "лишь приглашение к плодотворной дискуссии о демократическом обществе и власти", продолжал упорствовать депутат.Его соотечественники — министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и мэр Риги Мартиньш Стакис тоже отличились. Они не стали извиняться за то, что сняли государственные флаги Белоруссии и повесили вместо них протестные бело-красно-белые. Для президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля такое поведение оказалось неприемлемым и он пригрозил убрать и флаги международных конфедераций. Но для мэра Риги политика важнее спорта: Стакис распорядился снять вообще все символы хоккейной федерации.Свое горячее неравнодушие в этом вопросе градоначальник подчеркивал публично: одним СМИ говорил, что нельзя, дескать, спортом "маскировать преступления", другим открывал душу — он не может мириться с принудительной посадкой рейса Ryanair.Правда, несколько позже Стакис вспомнил, что он все же мэр города, который принимает международный турнир, и несколько снизил обороты: "Рига — столица свободной страны, где каждый может чувствовать себя в безопасности". И добавил: "Белорусские спортсмены и сборные не принадлежат режиму".Выступление Стакиса на чемпионате мира не только отвлекло внимание от событий на льду, но и стало, вероятно, его 15 минутами славы. Никогда российские СМИ не уделяли столько внимания этому рижскому мэру.До случая с флагами министр иностранных дел Ринкевич тоже был известен по преимуществу своей ориентацией. Известность он снискал после каминг-аута.Зачем министр-гей "полез на флагшток", остается загадкой. Хотя профессор университета Илге Крейтусе предположила, что всему виной "психическое напряжение"."Я была в какой-то степени удивлена: мне казалось, что он один из тех министров, который до сих пор был самым выносливым, самым уравновешенным, — удивлялась Крейтусе. — Слишком большая нагрузка или давление слишком велико?"В стороне от спортивного праздника не остались и в Эстонии. Сборная этой республики в Латвию не поехала, и президент страны Тоомак Хендрик Ильвес призвал "выставить" заодно и белорусскую команду с чемпионата.Упустил прекрасную возможность промолчать и бывший эстонский временный поверенный в Минске. Капитан Генштаба Сил обороны Харри Лахтейн предположил, что белорусская ПВО могла и уничтожить гражданский борт. "И если бы они сбили его, то с невинным видом бы смотрели в камеры", — добавил драмы капитан Лахтейн. Затем он и вовсе "похоронил" белорусского президента Александра Лукашенко: "Это конвульсии отчаявшегося диктатора".Но в конце концов капитан выказал некоторый оптимизм: "Хуже больше не будет".Тут он, пожалуй, прав. Больше уже и не скажешь. Разве что к фестивалю высказываний прибалтийских политиков присоединится чемпион по эпатажу — один из лидеров эстонской партии EKRE Март Хельме. Тот самый, который усомнился в честности президентских выборов в США, называл приезжающих с Украины "хомо советикусами" и посылал всех геев в Швецию. Но Март пока молчит — на носу местные выборы, а его консервативная и националистическая партия пытается балансировать между эстонцами и русскими.Видимо, занят делом.
https://ria.ru/20210525/latviya-1733905799.html
https://rsport.ria.ru/20210526/hockey-1733952489.html
https://rsport.ria.ru/20210524/khokkey-1733687354.html
https://ria.ru/20210526/lukashenko-1733930987.html
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Филипп Прокудин
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РИА Новости
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роман протасевич, рене фазель, facebook, ryanair, эдгар ринкевич, прибалтика, эстония, латвия, белоруссия, рига, литва, олимпийские игры, авторы

Боевые геи атакуют Белоруссию из Прибалтики

08:00 27.05.2021 (обновлено: 08:01 27.05.2021)
 
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМужчина снимает флаг Международной федерации хоккея в Риге
Мужчина снимает флаг Международной федерации хоккея в Риге - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Филипп Прокудин
Филипп Прокудин
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Чемпионат мира по хоккею — 2021 в Риге запомнится не только игрой сборных. Политики Латвии, Литвы и Эстонии тоже решили выступить.
Во вторник депутат сейма Латвии, скульптор Айгарс Бикше предложил взять в заложники гостей Риги — сборную Белоруссии по хоккею. Так, по его мысли, надо было ответить на посадку в Минске рейса Ryanair, с которого был снят и задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич.
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Потом, правда, Бикше на своей страничке в Facebook признался, что все же несколько перегнул палку — мол, политическая обстановка непростая, стресс. "Мое предложение безумное, и его нужно оценивать в контексте безумных действий белорусского диктатора", — нашел удачный аргумент депутат.
Слова не стоит воспринимать всерьез, строчил Бикше, кто же не ценит легкую латвийскую шутку. "Принять и реализовать такое предложение в Латвии совершенно невозможно… Прошу прощения у тех хоккеистов, которых обидело или смутило это предложение", — уверял он. Это "лишь приглашение к плодотворной дискуссии о демократическом обществе и власти", продолжал упорствовать депутат.
Его соотечественники — министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и мэр Риги Мартиньш Стакис тоже отличились. Они не стали извиняться за то, что сняли государственные флаги Белоруссии и повесили вместо них протестные бело-красно-белые. Для президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля такое поведение оказалось неприемлемым и он пригрозил убрать и флаги международных конфедераций. Но для мэра Риги политика важнее спорта: Стакис распорядился снять вообще все символы хоккейной федерации.
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Свое горячее неравнодушие в этом вопросе градоначальник подчеркивал публично: одним СМИ говорил, что нельзя, дескать, спортом "маскировать преступления", другим открывал душу — он не может мириться с принудительной посадкой рейса Ryanair.
Правда, несколько позже Стакис вспомнил, что он все же мэр города, который принимает международный турнир, и несколько снизил обороты: "Рига — столица свободной страны, где каждый может чувствовать себя в безопасности". И добавил: "Белорусские спортсмены и сборные не принадлежат режиму".
Выступление Стакиса на чемпионате мира не только отвлекло внимание от событий на льду, но и стало, вероятно, его 15 минутами славы. Никогда российские СМИ не уделяли столько внимания этому рижскому мэру.
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До случая с флагами министр иностранных дел Ринкевич тоже был известен по преимуществу своей ориентацией. Известность он снискал после каминг-аута.
Зачем министр-гей "полез на флагшток", остается загадкой. Хотя профессор университета Илге Крейтусе предположила, что всему виной "психическое напряжение".
"Я была в какой-то степени удивлена: мне казалось, что он один из тех министров, который до сих пор был самым выносливым, самым уравновешенным, — удивлялась Крейтусе. — Слишком большая нагрузка или давление слишком велико?"
В стороне от спортивного праздника не остались и в Эстонии. Сборная этой республики в Латвию не поехала, и президент страны Тоомак Хендрик Ильвес призвал "выставить" заодно и белорусскую команду с чемпионата.
Упустил прекрасную возможность промолчать и бывший эстонский временный поверенный в Минске. Капитан Генштаба Сил обороны Харри Лахтейн предположил, что белорусская ПВО могла и уничтожить гражданский борт. "И если бы они сбили его, то с невинным видом бы смотрели в камеры", — добавил драмы капитан Лахтейн. Затем он и вовсе "похоронил" белорусского президента Александра Лукашенко: "Это конвульсии отчаявшегося диктатора".
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Но в конце концов капитан выказал некоторый оптимизм: "Хуже больше не будет".
Тут он, пожалуй, прав. Больше уже и не скажешь. Разве что к фестивалю высказываний прибалтийских политиков присоединится чемпион по эпатажу — один из лидеров эстонской партии EKRE Март Хельме. Тот самый, который усомнился в честности президентских выборов в США, называл приезжающих с Украины "хомо советикусами" и посылал всех геев в Швецию. Но Март пока молчит — на носу местные выборы, а его консервативная и националистическая партия пытается балансировать между эстонцами и русскими.
Видимо, занят делом.
 
Роман ПротасевичРене ФазельFacebookRyanairЭдгар РинкевичПрибалтикаЭстонияЛатвияБелоруссияРигаЛитваОлимпийские игрыАвторы
 
 
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