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В Минобороны Армении опровергли заявление Баку о попытке диверсии
В Минобороны Армении опровергли заявление Баку о попытке диверсии - РИА Новости, 27.05.2021
В Минобороны Армении опровергли заявление Баку о попытке диверсии
Источник в минобороны Армении опроверг РИА Новости заявление Баку о попытке диверсионного проникновения в Азербайджан армянскими военными. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T11:50
2021-05-27T11:50
ара айвазян
россия
никол пашинян
минобороны армении
сергей лавров
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азербайджан
армения
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ЕРЕВАН, 27 мая – РИА Новости. Источник в минобороны Армении опроверг РИА Новости заявление Баку о попытке диверсионного проникновения в Азербайджан армянскими военными."Глупости", - сказал собеседник агентства, комментируя утверждения Баку о попытке перехода границы армянской разведывательно-диверсионной группой.Минобороны Азербайджана в четверг заявило о задержании шестерых армянских военных "при попытке перехода границы разведывательно-диверсионной группой ВС Армении". Минобороны Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян сообщил, что инцидент произошел на армянской территории, перед военными была поставлена задача оборудования границы, они проводили минирование территории, размещая предупредительные знаки.Ранее, 12 мая, минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и. о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской области.
https://ria.ru/20210527/pashinyan-1734365699.html
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ара айвазян, россия, никол пашинян, минобороны армении, сергей лавров, одкб, азербайджан, армения, в мире

В Минобороны Армении опровергли заявление Баку о попытке диверсии

11:50 27.05.2021
 
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 27 мая – РИА Новости. Источник в минобороны Армении опроверг РИА Новости заявление Баку о попытке диверсионного проникновения в Азербайджан армянскими военными.
"Глупости", - сказал собеседник агентства, комментируя утверждения Баку о попытке перехода границы армянской разведывательно-диверсионной группой.
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Пашинян заявил об угрозе территориальной целостности Армении
Минобороны Азербайджана в четверг заявило о задержании шестерых армянских военных "при попытке перехода границы разведывательно-диверсионной группой ВС Армении". Минобороны Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.
Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян сообщил, что инцидент произошел на армянской территории, перед военными была поставлена задача оборудования границы, они проводили минирование территории, размещая предупредительные знаки.
Ранее, 12 мая, минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и. о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской области.
Армянский военнослужащий в приграничном районе - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
Вчера, 09:58
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Ара АйвазянРоссияНикол ПашинянМинобороны АрменииСергей ЛавровОДКБАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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