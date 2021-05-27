Минобороны Армении опубликовало фамилии плененных военных
09:58 27.05.2021 (обновлено: 10:24 27.05.2021)
ЕРЕВАН, 27 мая – РИА Новости. Минобороны Армении опубликовало фамилии шести армянских военных, плененных, по данным ведомства, на армяно-азербайджанской границе, и опровергло заявление Баку о том, что они находились на территории Азербайджана.
Ранее минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.
"Сообщаем фамилии лиц, выполнявших инженерные работы без пересечения границы и попавших в плен. Это военнослужащие контрактной службы А. Абгарян, И. Саркисян, В. Саркисян, Б. Оганян, А. Будоян, В. Рафаэлян", - говорится в сообщении на сайте армянского министерства.
"Заявление министерства обороны Азербайджана, согласно которому армянские военнослужащие находились на азербайджанской территории, не соответствует действительности", - заявили в ведомстве.
Минобороны Армении сообщило 12 мая, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской области.