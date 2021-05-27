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На границе с Азербайджаном взяли в плен шестерых армянских военных
На границе с Азербайджаном взяли в плен шестерых армянских военных - РИА Новости, 27.05.2021
На границе с Азербайджаном взяли в плен шестерых армянских военных
Министерство обороны Армении заявило о пленении шестерых армянских военных на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T08:46
2021-05-27T10:12
минобороны армении
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 27 мая — РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило о пленении шестерых армянских военных на границе с Азербайджаном.В ведомстве отметили, что принимают меры по их возвращению.Ранее Минобороны Азербайджана заявляло, что "разведывательно-диверсионная группа Вооруженных сил Армении совершила попытку перейти армяно-азербайджанскую государственную границу в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района" и их задержали. В Баку случившееся назвали провокационным террористическим актом, который нарушает трехсторонние договоренности. В Ереване ответили, что действия Азербайджана направлены на обострение ситуации, "что может серьезно подорвать региональный мир".Гегаркуникская область — уже вторая после Сюникской, где, несмотря на соглашение о мире, сохраняется нестабильность.Двенадцатого мая Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области, детали при этом не приводились. Ереван обратился в ОДКБ за консультациями, призвав принять меры для устранения "угрозы безопасности и территориальной целостности" страны. Также инцидент обсудили глава МИД России Сергей Лавров и его армянский коллега Ара Айвазян. Сюникская область — граничащая с Азербайджаном территория на юге Армении. После недавней эскалации там остается некоторое количество азербайджанских военных. В Ереване заявили, что до их вывода не готовы обсуждать демаркацию и делимитацию.Безопасность на некоторых участках автодороги в Сюникской области обеспечивают российские пограничники. Они контролируют движение на трассах Горис — Давид Бек и Горис — Капан, которые проходят через проблемные территории.
https://ria.ru/20210521/azerbaydzhan-1733187262.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210520/aliev-1733180718.html
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минобороны армении, азербайджан, армения, в мире

На границе с Азербайджаном взяли в плен шестерых армянских военных

08:46 27.05.2021 (обновлено: 10:12 27.05.2021)
 
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
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ЕРЕВАН, 27 мая — РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило о пленении шестерых армянских военных на границе с Азербайджаном.
"Утром 27 мая военнослужащие ВС Азербайджана окружили и пленили шестерых военнослужащих ВС Армении, которые проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В ведомстве отметили, что принимают меры по их возвращению.
Ранее Минобороны Азербайджана заявляло, что "разведывательно-диверсионная группа Вооруженных сил Армении совершила попытку перейти армяно-азербайджанскую государственную границу в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района" и их задержали.
В Баку случившееся назвали провокационным террористическим актом, который нарушает трехсторонние договоренности. В Ереване ответили, что действия Азербайджана направлены на обострение ситуации, "что может серьезно подорвать региональный мир".
Гегаркуникская область — уже вторая после Сюникской, где, несмотря на соглашение о мире, сохраняется нестабильность.
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Двенадцатого мая Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области, детали при этом не приводились. Ереван обратился в ОДКБ за консультациями, призвав принять меры для устранения "угрозы безопасности и территориальной целостности" страны. Также инцидент обсудили глава МИД России Сергей Лавров и его армянский коллега Ара Айвазян.
Сюникская область — граничащая с Азербайджаном территория на юге Армении. После недавней эскалации там остается некоторое количество азербайджанских военных. В Ереване заявили, что до их вывода не готовы обсуждать демаркацию и делимитацию.
Безопасность на некоторых участках автодороги в Сюникской области обеспечивают российские пограничники. Они контролируют движение на трассах Горис — Давид Бек и Горис — Капан, которые проходят через проблемные территории.
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Минобороны АрменииАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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