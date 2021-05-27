https://ria.ru/20210527/armeniya-1734353370.html

На границе с Азербайджаном взяли в плен шестерых армянских военных

На границе с Азербайджаном взяли в плен шестерых армянских военных - РИА Новости, 27.05.2021

На границе с Азербайджаном взяли в плен шестерых армянских военных

Министерство обороны Армении заявило о пленении шестерых армянских военных на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T08:46

2021-05-27T08:46

2021-05-27T10:12

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азербайджан

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ЕРЕВАН, 27 мая — РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило о пленении шестерых армянских военных на границе с Азербайджаном.В ведомстве отметили, что принимают меры по их возвращению.Ранее Минобороны Азербайджана заявляло, что "разведывательно-диверсионная группа Вооруженных сил Армении совершила попытку перейти армяно-азербайджанскую государственную границу в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района" и их задержали. В Баку случившееся назвали провокационным террористическим актом, который нарушает трехсторонние договоренности. В Ереване ответили, что действия Азербайджана направлены на обострение ситуации, "что может серьезно подорвать региональный мир".Гегаркуникская область — уже вторая после Сюникской, где, несмотря на соглашение о мире, сохраняется нестабильность.Двенадцатого мая Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области, детали при этом не приводились. Ереван обратился в ОДКБ за консультациями, призвав принять меры для устранения "угрозы безопасности и территориальной целостности" страны. Также инцидент обсудили глава МИД России Сергей Лавров и его армянский коллега Ара Айвазян. Сюникская область — граничащая с Азербайджаном территория на юге Армении. После недавней эскалации там остается некоторое количество азербайджанских военных. В Ереване заявили, что до их вывода не готовы обсуждать демаркацию и делимитацию.Безопасность на некоторых участках автодороги в Сюникской области обеспечивают российские пограничники. Они контролируют движение на трассах Горис — Давид Бек и Горис — Капан, которые проходят через проблемные территории.

https://ria.ru/20210521/azerbaydzhan-1733187262.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210520/aliev-1733180718.html

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минобороны армении, азербайджан, армения, в мире