На границе с Азербайджаном взяли в плен шестерых армянских военных
08:46 27.05.2021 (обновлено: 10:12 27.05.2021)
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
ЕРЕВАН, 27 мая — РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило о пленении шестерых армянских военных на границе с Азербайджаном.
"Утром 27 мая военнослужащие ВС Азербайджана окружили и пленили шестерых военнослужащих ВС Армении, которые проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В ведомстве отметили, что принимают меры по их возвращению.
Ранее Минобороны Азербайджана заявляло, что "разведывательно-диверсионная группа Вооруженных сил Армении совершила попытку перейти армяно-азербайджанскую государственную границу в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района" и их задержали.
В Баку случившееся назвали провокационным террористическим актом, который нарушает трехсторонние договоренности. В Ереване ответили, что действия Азербайджана направлены на обострение ситуации, "что может серьезно подорвать региональный мир".
Гегаркуникская область — уже вторая после Сюникской, где, несмотря на соглашение о мире, сохраняется нестабильность.
Двенадцатого мая Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области, детали при этом не приводились. Ереван обратился в ОДКБ за консультациями, призвав принять меры для устранения "угрозы безопасности и территориальной целостности" страны. Также инцидент обсудили глава МИД России Сергей Лавров и его армянский коллега Ара Айвазян.
Сюникская область — граничащая с Азербайджаном территория на юге Армении. После недавней эскалации там остается некоторое количество азербайджанских военных. В Ереване заявили, что до их вывода не готовы обсуждать демаркацию и делимитацию.
Безопасность на некоторых участках автодороги в Сюникской области обеспечивают российские пограничники. Они контролируют движение на трассах Горис — Давид Бек и Горис — Капан, которые проходят через проблемные территории.