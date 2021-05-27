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"Они уже у границ": зачем Россия перебрасывает бомбардировщики в Арктику
"Они уже у границ": зачем Россия перебрасывает бомбардировщики в Арктику - РИА Новости, 27.05.2021
"Они уже у границ": зачем Россия перебрасывает бомбардировщики в Арктику
Минобороны России последовательно усиливает авиационную группировку в Заполярье — в частности, в Арктике теперь действуют не только истребители, но и... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T08:00
2021-05-27T08:02
россия
земля франца-иосифа
воздушно-космические силы россии
арктика
миг-31
су-34
министерство обороны рф (минобороны рф)
нато
безопасность
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Николай Протопопов. Минобороны России последовательно усиливает авиационную группировку в Заполярье — в частности, в Арктике теперь действуют не только истребители, но и многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34. Цель — сдержать экспансию блока НАТО. О брошенных на это силах и средствах — в материале РИА Новости."Наступление" на АрктикуДве недели назад МиГ-31 перехватил самолет ВВС Норвегии, направлявшийся в сторону российской границы. Воздушную цель засекли над Баренцевым морем. Экипаж истребителя идентифицировал объект как базовую машину патрульной авиации Р-3С Orion и сопровождал ее, пока та не изменила курс.Этот далеко не единственный случай. В последние месяцы самолеты-разведчики стран НАТО регулярно появляются в зоне ответственности Северного флота. Регион находится под пристальным вниманием США и их союзников. Причем, пытаясь закрепиться в Заполярье, Запад действует довольно агрессивно.В Москве неоднократно заявляли об усилении военной активности альянса на Крайнем Севере. Министр иностранных дел Сергей Лавров прямо назвал действия НАТО наступлением. "Подчеркну еще раз, это не то, что близко к нам — это наша земля и наши воды. А вот когда НАТО пытается оправдать свое наступление в Арктику, это уже, наверное, немного другая ситуация. И тут у нас возникают вопросы к таким нашим соседям, как Норвегия, которая всячески пытается обосновать необходимость прихода НАТО в Арктику", — отметил министр. России приходится реагировать на экспансию расширением номенклатуры собственных вооружений и военной техники, задействованных в обороне страны с севера. При этом авиации уделяют особое внимание — это один из самых эффективных инструментов сдерживания потенциального противника на огромных пространствах Заполярья.Как рассказал начальник штаба армии ВВС и ПВО генерал-майор Игорь Чуркин, недавно возможности истребителей-перехватчиков МиГ-31 проверили на реконструированном аэродроме "Рогачево" архипелага Новая Земля. А в ходе арктической экспедиции "Умка-2021" на Земле Франца-Иосифа два "тридцать первых" выполнили длительный полет с аэродрома Нагурское: прошли географический Северный полюс, успешно решили учебно-боевую задачу и вернулись на аэродром базирования.Полеты над моремВ апреле в Арктику из Челябинской области перебросили многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34. По информации Минобороны, "тридцать четвертые" совершили в Заполярье около двадцати вылетов, экипажи отработали патрулирование арктической зоны, задачи по аэронавигации и маневрирование над водной поверхностью."Отсутствие ориентиров, за которые можно зацепиться, требует особых навыков от экипажей, — объясняет РИА Новости заслуженный военный летчик России Вячеслав Попов. — Очень сложно летать и в полярную ночь. Используют доплеровские системы измерения, на самолеты устанавливают специальные вычислители — например, на бомбардировщики предыдущего поколения Су-24. Их первыми оснастили малогабаритными инерционными системами для определения координат целей в безориентирной местности".В ходе полетов Су-34 провели боевые пуски высокоточных ракет класса "воздух — поверхность" по морским целям, имитирующим подводные лодки в надводном положении и корабли противника. Также экипажи отстрелялись авиационными ракетами малого радиуса действия.По всей видимости, летчики применили противокорабельные ракеты Х-35У, которыми с некоторых пор оснащают "тридцать четвертые". Дальность этих боеприпасов — более 250 километров. Ими уничтожают надводные цели различных классов без входа носителей в зону действия ПВО.Кроме того, для Су-34 разработали новые универсальные разведывательные комплексы для оптико-электронной, радиолокационной и радиотехнической разведки, что позволяет экипажам обнаруживать наземные и надводные цели всех типов, а также обеспечивает высокоточное определение координат объектов поражения. Данные автоматически передаются по защищенному каналу связи с борта самолета наземным силам в режиме реального времени.За счет всего этого Су-34 теперь можно эффективнее применять в составе межвидовых разведывательно-ударных систем и вести боевые действия в едином информационном пространстве.Есть куда сестьНадо сказать, полноценная эксплуатация многофункциональных истребителей-бомбардировщиков и других скоростных машин в Арктике стала возможной относительно недавно — после реконструкции аэродромной сети региона."После 1990-х "севера" остались голыми, полетов практически не было, — вспоминает Попов. — В стратегическом плане Северный полюс — это кратчайший путь от Канады и США до России. Если вдруг разгорится конфликт, удары последуют именно оттуда. Поэтому необходимо все максимально отладить и доказать способность наших самолетов базироваться и работать в Арктике, даже на ротационной основе".За последние десять лет Минобороны восстановило здесь несколько взлетно-посадочных полос и построило множество объектов военной инфраструктуры. Так, арктический аэродром Нагурское на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа после введения в эксплуатацию новой ВПП способен принимать воздушные суда любого класса, в том числе стратегические бомбардировщики. Площадка вблизи самой северной военной базы России "Арктический трилистник" стала всесезонной, тут могут круглый год приземляться самолеты почти всех типов, стоящих на вооружении ВКС и морской авиации ВМФ.На строительство аэродрома Темп на острове Котельный планируют потратить пять миллиардов рублей, и у него будет тот же функционал. Реконструировали также арктические аэродромы Тикси, Анадырь и Воркута.
https://ria.ru/20210518/tsirkon-1732674230.html
https://ria.ru/20210326/arktika-1602792053.html
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россия
земля франца-иосифа
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россия, земля франца-иосифа, воздушно-космические силы россии, арктика, миг-31, су-34, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, безопасность

"Они уже у границ": зачем Россия перебрасывает бомбардировщики в Арктику

08:00 27.05.2021 (обновлено: 08:02 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 перед тренировочным полетом в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний министерства обороны РФ им. В. П. Чкалова в Липецке
Истребитель-бомбардировщик Су-34 перед тренировочным полетом в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний министерства обороны РФ им. В. П. Чкалова в Липецке - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Нина Падалко
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Николай Протопопов. Минобороны России последовательно усиливает авиационную группировку в Заполярье — в частности, в Арктике теперь действуют не только истребители, но и многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34. Цель — сдержать экспансию блока НАТО. О брошенных на это силах и средствах — в материале РИА Новости.

"Наступление" на Арктику

Две недели назад МиГ-31 перехватил самолет ВВС Норвегии, направлявшийся в сторону российской границы. Воздушную цель засекли над Баренцевым морем. Экипаж истребителя идентифицировал объект как базовую машину патрульной авиации Р-3С Orion и сопровождал ее, пока та не изменила курс.
Этот далеко не единственный случай. В последние месяцы самолеты-разведчики стран НАТО регулярно появляются в зоне ответственности Северного флота. Регион находится под пристальным вниманием США и их союзников. Причем, пытаясь закрепиться в Заполярье, Запад действует довольно агрессивно.
В Москве неоднократно заявляли об усилении военной активности альянса на Крайнем Севере. Министр иностранных дел Сергей Лавров прямо назвал действия НАТО наступлением.
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"Подчеркну еще раз, это не то, что близко к нам — это наша земля и наши воды. А вот когда НАТО пытается оправдать свое наступление в Арктику, это уже, наверное, немного другая ситуация. И тут у нас возникают вопросы к таким нашим соседям, как Норвегия, которая всячески пытается обосновать необходимость прихода НАТО в Арктику", — отметил министр.
России приходится реагировать на экспансию расширением номенклатуры собственных вооружений и военной техники, задействованных в обороне страны с севера. При этом авиации уделяют особое внимание — это один из самых эффективных инструментов сдерживания потенциального противника на огромных пространствах Заполярья.
© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкСамолет Aн-72 на территории архипелага Земля Франца-Иосифа
Самолет AN-72 на территории архипелага Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Самолет Aн-72 на территории архипелага Земля Франца-Иосифа
Как рассказал начальник штаба армии ВВС и ПВО генерал-майор Игорь Чуркин, недавно возможности истребителей-перехватчиков МиГ-31 проверили на реконструированном аэродроме "Рогачево" архипелага Новая Земля. А в ходе арктической экспедиции "Умка-2021" на Земле Франца-Иосифа два "тридцать первых" выполнили длительный полет с аэродрома Нагурское: прошли географический Северный полюс, успешно решили учебно-боевую задачу и вернулись на аэродром базирования.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСамолет Су-24 во время учебно-тренировочных полетов в Мурманской области
Самолет Су-24 во время учебно-тренировочных полетов в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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Самолет Су-24 во время учебно-тренировочных полетов в Мурманской области

Полеты над морем

В апреле в Арктику из Челябинской области перебросили многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34. По информации Минобороны, "тридцать четвертые" совершили в Заполярье около двадцати вылетов, экипажи отработали патрулирование арктической зоны, задачи по аэронавигации и маневрирование над водной поверхностью.
"Отсутствие ориентиров, за которые можно зацепиться, требует особых навыков от экипажей, — объясняет РИА Новости заслуженный военный летчик России Вячеслав Попов. — Очень сложно летать и в полярную ночь. Используют доплеровские системы измерения, на самолеты устанавливают специальные вычислители — например, на бомбардировщики предыдущего поколения Су-24. Их первыми оснастили малогабаритными инерционными системами для определения координат целей в безориентирной местности".
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В ходе полетов Су-34 провели боевые пуски высокоточных ракет класса "воздух — поверхность" по морским целям, имитирующим подводные лодки в надводном положении и корабли противника. Также экипажи отстрелялись авиационными ракетами малого радиуса действия.
По всей видимости, летчики применили противокорабельные ракеты Х-35У, которыми с некоторых пор оснащают "тридцать четвертые". Дальность этих боеприпасов — более 250 километров. Ими уничтожают надводные цели различных классов без входа носителей в зону действия ПВО.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийский многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34
Российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34
Кроме того, для Су-34 разработали новые универсальные разведывательные комплексы для оптико-электронной, радиолокационной и радиотехнической разведки, что позволяет экипажам обнаруживать наземные и надводные цели всех типов, а также обеспечивает высокоточное определение координат объектов поражения. Данные автоматически передаются по защищенному каналу связи с борта самолета наземным силам в режиме реального времени.
За счет всего этого Су-34 теперь можно эффективнее применять в составе межвидовых разведывательно-ударных систем и вести боевые действия в едином информационном пространстве.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкУчебно-тренировочные полеты
Учебно-тренировочные полеты - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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Учебно-тренировочные полеты

Есть куда сесть

Надо сказать, полноценная эксплуатация многофункциональных истребителей-бомбардировщиков и других скоростных машин в Арктике стала возможной относительно недавно — после реконструкции аэродромной сети региона.
"После 1990-х "севера" остались голыми, полетов практически не было, — вспоминает Попов. — В стратегическом плане Северный полюс — это кратчайший путь от Канады и США до России. Если вдруг разгорится конфликт, удары последуют именно оттуда. Поэтому необходимо все максимально отладить и доказать способность наших самолетов базироваться и работать в Арктике, даже на ротационной основе".
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За последние десять лет Минобороны восстановило здесь несколько взлетно-посадочных полос и построило множество объектов военной инфраструктуры. Так, арктический аэродром Нагурское на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа после введения в эксплуатацию новой ВПП способен принимать воздушные суда любого класса, в том числе стратегические бомбардировщики.
Площадка вблизи самой северной военной базы России "Арктический трилистник" стала всесезонной, тут могут круглый год приземляться самолеты почти всех типов, стоящих на вооружении ВКС и морской авиации ВМФ.
На строительство аэродрома Темп на острове Котельный планируют потратить пять миллиардов рублей, и у него будет тот же функционал. Реконструировали также арктические аэродромы Тикси, Анадырь и Воркута.
© РИА Новости / Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Минобороны РФ
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Российская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
 
РоссияЗемля Франца-ИосифаВоздушно-космические силы РоссииАрктикаМиГ-31Су-34Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)НАТОБезопасность
 
 
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