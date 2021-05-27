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Школьницу, подозреваемую в надругательстве над девочкой, арестовали
Школьницу, подозреваемую в надругательстве над девочкой, арестовали - РИА Новости, 27.05.2021
Школьницу, подозреваемую в надругательстве над девочкой, арестовали
Суд арестовал 14-летнюю школьницу, которая надругалась над 11-летней девочкой в Барнауле, рассказали в СУ СК по Алтайскому краю. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T12:38
2021-05-27T12:38
2021-05-27T15:47
россия
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следственный комитет россии (ск рф)
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происшествия
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БАРНАУЛ, 27 мая — РИА Новости. Суд арестовал 14-летнюю школьницу, которая надругалась над 11-летней девочкой в Барнауле, рассказали в СУ СК по Алтайскому краю.Помимо этого, следователи возбудили уголовное дело о халатности против краевых и городских чиновников."Вопиющее по своей жестокости преступление стало результатом ненадлежащей работы со стороны ответственных лиц системы органов профилактики и образования города Барнаула и регионального правительства", — отмечается в сообщении на сайте СК.Инцидент произошел 23 мая в Барнауле. По данным следствия, 14-летняя местная жительница в компании с подругами отвела 11-летнюю девочку в заброшенный дом, избила ее, а также совершила "иные действия сексуального характера". Все это девочки снимали на телефон.По словам детского омбудсмена Алтайского края Ольги Казанцевой, сейчас пострадавшую травят не сверстники, а взрослые, которые распространяют видео в соцсетях. Ей оказывается психологическая помощь.
https://ria.ru/20210526/draka-1734310559.html
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россия, барнаул, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, происшествия