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В компьютерах и планшетах Apple с чипом M1 нашли критическую уязвимость
В компьютерах и планшетах Apple с чипом M1 нашли критическую уязвимость - РИА Новости, 27.05.2021
В компьютерах и планшетах Apple с чипом M1 нашли критическую уязвимость
В устройствах от компании Apple, использующих процессор M1, найдена уязвимость, которой могут воспользоваться злоумышленники. О проблеме сообщает разработчик... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T12:10
2021-05-27T12:10
2021-05-27T12:10
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В устройствах от компании Apple, использующих процессор M1, найдена уязвимость, которой могут воспользоваться злоумышленники. О проблеме сообщает разработчик Asahi Linux для iOS Гектор Мартин, который создал целый сайт, посвященный ей.Создатели чипа M1 изменили спецификацию ARM-архитектуры, благодаря чему и появилась уязвимость. Суть ее сводится к тому, что два запущенных приложения могут свободно обмениваться между собой любыми данными. Скрытый канал связи обходит все ограничения системы.Программист, нашедший уязвимость M1RACLES, утверждает, что ширина канала передачи данных не превышает 2 бит, но может быть и значительно расширена. Последнее сделать нелегко, но возможно.ARM-процессор M1 пришел постепенно заменяет в компьютерах чипы, основанные на архитектуре x86. Новая платформа использована в MacBook, iMac, планшете iPad Pro.
https://ria.ru/20210525/ipad-1733713467.html
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