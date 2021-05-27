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Генконсул России прокомментировал столкновение судов в Охотском море
Генконсул России прокомментировал столкновение судов в Охотском море - РИА Новости, 27.05.2021
Генконсул России прокомментировал столкновение судов в Охотском море
Если японская сторона не предъявит обвинений, к завтрашнему утру российский траулер "Амур" уйдет по своему маршруту, сказал РИА Новости генеральный консул... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T09:52
2021-05-27T09:52
столкновение российского и японского судов возле хоккайдо
россия
охотское море
япония
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ТОКИО, 27 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Если японская сторона не предъявит обвинений, к завтрашнему утру российский траулер "Амур" уйдет по своему маршруту, сказал РИА Новости генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин."В настоящее время идёт разгрузка нашего траулера, его коммерческая деятельность не подвергается ограничениям. Если местная сторона не предъявит обвинений, к завтрашнему утру они уйдут по своему маршруту", - сказал РИА Новости Марин.Ранее сообщалось, что российское судно "Амур" (водоизмещением 662 тонны, 23 человека на борту), порт приписки Невельск, шло из Корсакова в Момбецу (на Хоккайдо – ред.) с грузом краба. В 23 километрах от порта Момбецу на Хоккайдо произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение 9,7 тонн, пять человек на борту). Находившиеся на борту японского судна 5 человек были спасены экипажем "Амура". Трое японских рыбаков находились без сознания, затем была подтверждена их смерть. Сообщение о столкновении поступило с "Амура", японское судно перевернулось. С российской стороны пострадавших нет. Никто из членов экипажа не арестован. Капитан судна на добровольной основе отвечает на вопросы службы безопасности на море Японии. За помощью в генконсульство никто из них пока не обращался.
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столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, россия, охотское море, япония

Генконсул России прокомментировал столкновение судов в Охотском море

09:52 27.05.2021
 
© AP Photo / Emily WangСотрудники береговой охраны Японии у островов Сэнкаку
Сотрудники береговой охраны Японии у островов Сэнкаку - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© AP Photo / Emily Wang
Читать ria.ru в
ТОКИО, 27 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Если японская сторона не предъявит обвинений, к завтрашнему утру российский траулер "Амур" уйдет по своему маршруту, сказал РИА Новости генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин.
"В настоящее время идёт разгрузка нашего траулера, его коммерческая деятельность не подвергается ограничениям. Если местная сторона не предъявит обвинений, к завтрашнему утру они уйдут по своему маршруту", - сказал РИА Новости Марин.
Ранее сообщалось, что российское судно "Амур" (водоизмещением 662 тонны, 23 человека на борту), порт приписки Невельск, шло из Корсакова в Момбецу (на Хоккайдо – ред.) с грузом краба. В 23 километрах от порта Момбецу на Хоккайдо произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение 9,7 тонн, пять человек на борту). Находившиеся на борту японского судна 5 человек были спасены экипажем "Амура". Трое японских рыбаков находились без сознания, затем была подтверждена их смерть. Сообщение о столкновении поступило с "Амура", японское судно перевернулось. С российской стороны пострадавших нет. Никто из членов экипажа не арестован. Капитан судна на добровольной основе отвечает на вопросы службы безопасности на море Японии. За помощью в генконсульство никто из них пока не обращался.
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Столкновение российского и японского судов возле ХоккайдоРоссияОхотское мореЯпония
 
 
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