https://ria.ru/20210527/amur-1734359315.html

Генконсул России прокомментировал столкновение судов в Охотском море

Генконсул России прокомментировал столкновение судов в Охотском море - РИА Новости, 27.05.2021

Генконсул России прокомментировал столкновение судов в Охотском море

Если японская сторона не предъявит обвинений, к завтрашнему утру российский траулер "Амур" уйдет по своему маршруту, сказал РИА Новости генеральный консул... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T09:52

2021-05-27T09:52

2021-05-27T09:52

столкновение российского и японского судов возле хоккайдо

россия

охотское море

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/144485/89/1444858909_0:117:2644:1604_1920x0_80_0_0_bebbc76b1e4a0100382a13935f0e4b71.jpg

ТОКИО, 27 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Если японская сторона не предъявит обвинений, к завтрашнему утру российский траулер "Амур" уйдет по своему маршруту, сказал РИА Новости генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин."В настоящее время идёт разгрузка нашего траулера, его коммерческая деятельность не подвергается ограничениям. Если местная сторона не предъявит обвинений, к завтрашнему утру они уйдут по своему маршруту", - сказал РИА Новости Марин.Ранее сообщалось, что российское судно "Амур" (водоизмещением 662 тонны, 23 человека на борту), порт приписки Невельск, шло из Корсакова в Момбецу (на Хоккайдо – ред.) с грузом краба. В 23 километрах от порта Момбецу на Хоккайдо произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение 9,7 тонн, пять человек на борту). Находившиеся на борту японского судна 5 человек были спасены экипажем "Амура". Трое японских рыбаков находились без сознания, затем была подтверждена их смерть. Сообщение о столкновении поступило с "Амура", японское судно перевернулось. С российской стороны пострадавших нет. Никто из членов экипажа не арестован. Капитан судна на добровольной основе отвечает на вопросы службы безопасности на море Японии. За помощью в генконсульство никто из них пока не обращался.

https://ria.ru/20210526/kommentariy-1733917239.html

россия

охотское море

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, россия, охотское море, япония