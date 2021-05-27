https://ria.ru/20210527/aktsiya-1734471827.html

Тверской губернатор принял участие в акции "Сад памяти"

Тверской губернатор принял участие в акции "Сад памяти" - РИА Новости, 27.05.2021

Тверской губернатор принял участие в акции "Сад памяти"

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг принял участие в закладке в городе Кимры Сада памяти в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T17:56

2021-05-27T17:56

2021-05-27T17:56

тверская область

игорь руденя

тверская область

кимры

общество

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ТВЕРЬ, 27 мая – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг принял участие в закладке в городе Кимры Сада памяти в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба регионального правительства. Глава региона вместе со школьниками и юнармейцами высадил 30 саженцев яблонь. В пресс-службе отметили, что акция "Сад памяти" стартовала весной 2020 года - в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Её цель - высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших воинов и создать новые памятные места на патриотической карте страны. В Центральном федеральном округе во время акции высадили более 10 миллионов деревьев, из них 6,3 миллиона деревьев – в Тверской области.В 2021 году в преддверии Дня Победы в муниципалитетах Тверской области в рамках акции "Сад памяти" прошли посадки саженцев деревьев, уборка леса от мусора, публичные экологические лекции и выставки.

https://ria.ru/20210526/shell-1733982520.html

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игорь руденя, тверская область, кимры, общество