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Адвокат задержанного в Белоруссии Романа Протасевича посетила подзащитного
Адвокат задержанного в Белоруссии Романа Протасевича посетила подзащитного - РИА Новости, 28.05.2021
Адвокат задержанного в Белоруссии Романа Протасевича посетила подзащитного
Инесса Оленская, адвокат задержанного в минском аэропорту одного из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-27T20:41
2021-05-28T00:48
россия
ryanair
белоруссия
вильнюс
в мире
задержание основателя telegram-канала nexta
минск
происшествия
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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Инесса Оленская, адвокат задержанного в минском аэропорту одного из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, сообщила РИА Новости, что в четверг встретилась с подзащитным, он "жив, здоров"."Я встретилась с Романом. Он жив, здоров, на состояние здоровья не жаловался", - сказала адвокат.Она добавила, что дала подписку о неразглашении обстоятельств дела, поэтому пояснить процессуальный статус клиента и рассказать о дальнейших своих действиях как защитника не может.В понедельник МВД сообщило, что Протасевич находится в СИЗО в Минске, жалоб на здоровье администрации учреждения он не высказывал. В видео, продемонстрированном в эфире гостелеканала "Беларусь 1", Протасевич заявил, что дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках. До сегодняшнего дня попытки адвоката посетить Протасевича в СИЗО были безрезультатными.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту его задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Протасевич включен КГБ Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
https://radiosputnik.ria.ru/20210527/sapega-1734495768.html
https://ria.ru/20210527/ryanair-1734500263.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210527/protasevich-1734445750.html
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россия, ryanair, белоруссия, вильнюс, в мире, задержание основателя telegram-канала nexta, минск, происшествия

Адвокат задержанного в Белоруссии Романа Протасевича посетила подзащитного

20:41 27.05.2021 (обновлено: 00:48 28.05.2021)
 
© AP Photo / Sergei GritsСотрудники правоохранительных органов Белоруссии задерживают активиста Романа Протасевича во время акции протеста в Минске в 2017 году
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задерживают активиста Романа Протасевича во время акции протеста в Минске в 2017 году - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© AP Photo / Sergei Grits
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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Инесса Оленская, адвокат задержанного в минском аэропорту одного из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, сообщила РИА Новости, что в четверг встретилась с подзащитным, он "жив, здоров".
"Я встретилась с Романом. Он жив, здоров, на состояние здоровья не жаловался", - сказала адвокат.
София Сапега - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
Вчера, 20:13В мире
Адвокат сообщил о неудачной попытке попасть к задержанной в Минске Сапеге
Она добавила, что дала подписку о неразглашении обстоятельств дела, поэтому пояснить процессуальный статус клиента и рассказать о дальнейших своих действиях как защитника не может.
В понедельник МВД сообщило, что Протасевич находится в СИЗО в Минске, жалоб на здоровье администрации учреждения он не высказывал. В видео, продемонстрированном в эфире гостелеканала "Беларусь 1", Протасевич заявил, что дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках. До сегодняшнего дня попытки адвоката посетить Протасевича в СИЗО были безрезультатными.
Самолет авиакомпании Ryanair - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
Вчера, 21:00
ИКАО решила расследовать ситуацию с самолетом Ryanair в Минске
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту его задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Протасевич включен КГБ Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.
Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.
Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
Вчера, 16:10В мире
В ЛНР открыли уголовное дело против Протасевича
 
РоссияRyanairБелоруссияВильнюсВ миреЗадержание основателя Telegram-канала NextaМинскПроисшествия
 
 
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