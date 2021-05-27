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Адвокат раскрыл подробности вызова Порошенко в СБУ
Адвокат раскрыл подробности вызова Порошенко в СБУ - РИА Новости, 27.05.2021
Адвокат раскрыл подробности вызова Порошенко в СБУ
Экс-президента Украины Петра Порошенко вызывали на допрос в Службу безопасности по делу против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T14:14
2021-05-27T14:14
ирина венедиктова
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
петр порошенко
служба безопасности украины
в мире
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КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Экс-президента Украины Петра Порошенко вызывали на допрос в Службу безопасности по делу против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака не в предусмотренном законом порядке, заявил адвокат бывшего главы государства Игорь Головань.Ранее пресс-служба СБУ сообщила, что Порошенко не пришел на допрос в качестве свидетеля в Службу безопасности по делу против Медведчука и Козака, его вызвали повторно на 31 мая."Теперь уже СБУ возобновило противоправную практику Госбюро расследований вызвать пятого президента не в предусмотренном законом порядке - путем вручения повестки, - а публикациями на сайте", - написал Голованов в Facebook.Адвокат сообщил, что уже связался со следователем и согласовал дату визита.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Козак объявлен в розыск, Служба безопасности получила разрешение на его задержание.
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ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, петр порошенко, служба безопасности украины, в мире

Адвокат раскрыл подробности вызова Порошенко в СБУ

14:14 27.05.2021
 
© Фото : сайт партии "Европейская солидарность"Экс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© Фото : сайт партии "Европейская солидарность"
Читать ria.ru в
КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Экс-президента Украины Петра Порошенко вызывали на допрос в Службу безопасности по делу против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака не в предусмотренном законом порядке, заявил адвокат бывшего главы государства Игорь Головань.
Ранее пресс-служба СБУ сообщила, что Порошенко не пришел на допрос в качестве свидетеля в Службу безопасности по делу против Медведчука и Козака, его вызвали повторно на 31 мая.
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"Теперь уже СБУ возобновило противоправную практику Госбюро расследований вызвать пятого президента не в предусмотренном законом порядке - путем вручения повестки, - а публикациями на сайте", - написал Голованов в Facebook.
Адвокат сообщил, что уже связался со следователем и согласовал дату визита.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Козак объявлен в розыск, Служба безопасности получила разрешение на его задержание.
 
Ирина ВенедиктоваОппозиционная платформа - За жизньТарас КозакПетр ПорошенкоСлужба безопасности УкраиныВ мире
 
 
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