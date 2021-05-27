https://ria.ru/20210527/advokat-1734418850.html

Адвокат раскрыл подробности вызова Порошенко в СБУ

Адвокат раскрыл подробности вызова Порошенко в СБУ - РИА Новости, 27.05.2021

Адвокат раскрыл подробности вызова Порошенко в СБУ

Экс-президента Украины Петра Порошенко вызывали на допрос в Службу безопасности по делу против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T14:14

2021-05-27T14:14

2021-05-27T14:14

ирина венедиктова

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

петр порошенко

служба безопасности украины

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728193609_107:0:886:438_1920x0_80_0_0_912168ae816d2d096e8939b3fc433a9c.jpg

КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Экс-президента Украины Петра Порошенко вызывали на допрос в Службу безопасности по делу против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака не в предусмотренном законом порядке, заявил адвокат бывшего главы государства Игорь Головань.Ранее пресс-служба СБУ сообщила, что Порошенко не пришел на допрос в качестве свидетеля в Службу безопасности по делу против Медведчука и Козака, его вызвали повторно на 31 мая."Теперь уже СБУ возобновило противоправную практику Госбюро расследований вызвать пятого президента не в предусмотренном законом порядке - путем вручения повестки, - а публикациями на сайте", - написал Голованов в Facebook.Адвокат сообщил, что уже связался со следователем и согласовал дату визита.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Козак объявлен в розыск, Служба безопасности получила разрешение на его задержание.

https://ria.ru/20210520/ukraina-1733160333.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, петр порошенко, служба безопасности украины, в мире