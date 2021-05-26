В России начали вакцинацию домашних животных от коронавируса
16:43 26.05.2021 (обновлено: 20:31 26.05.2021)
© РИА Новости / пресс-служба Россельхознадзора / Перейти в фотобанкЛаборанты вводят кролику вакцину против COVID-19 для животных "Карнивак-Ков"
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В некоторых регионах России началась вакцинация домашних животных против коронавируса отечественным препаратом "Карнивак-Ков", сообщила советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.
Она уточнила, что прививки делают в частных и государственных клиниках, закупивших вакцину у разработчика и производителя — подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных.
"Клиники отмечают повышенный интерес к вакцинации среди граждан с активной гражданской позицией, заводчиков, часто путешествующих владельцев домашних животных, а также граждан, чьи животные содержатся на свободном выгуле", — отметила Мелано.
Так, прививки начали делать в Москве, Рязанской и Брянской областях, а в ближайшее время партии препарата доставят в Челябинскую область, Крым и в Санкт-Петербург. Цену на две дозы вакцины снизили с 588 до 500 рублей, рекомендуемая торговая наценка не должна превышать 30 процентов.
"Карнивак-Ков" — единственный зарегистрированный в мире препарат против COVID-19 у животных. Сейчас срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода.