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В России начали вакцинацию домашних животных от коронавируса
В России начали вакцинацию домашних животных от коронавируса - РИА Новости, 26.05.2021
В России начали вакцинацию домашних животных от коронавируса
В некоторых регионах России началась вакцинация домашних животных против коронавируса отечественным препаратом "Карнивак-Ков", сообщила советник руководителя... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T16:43
2021-05-26T20:31
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В некоторых регионах России началась вакцинация домашних животных против коронавируса отечественным препаратом "Карнивак-Ков", сообщила советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.Она уточнила, что прививки делают в частных и государственных клиниках, закупивших вакцину у разработчика и производителя — подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных.Так, прививки начали делать в Москве, Рязанской и Брянской областях, а в ближайшее время партии препарата доставят в Челябинскую область, Крым и в Санкт-Петербург. Цену на две дозы вакцины снизили с 588 до 500 рублей, рекомендуемая торговая наценка не должна превышать 30 процентов."Карнивак-Ков" — единственный зарегистрированный в мире препарат против COVID-19 у животных. Сейчас срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России начали вакцинацию домашних животных от коронавируса

16:43 26.05.2021 (обновлено: 20:31 26.05.2021)
 
© РИА Новости / пресс-служба Россельхознадзора / Перейти в фотобанкЛаборанты вводят кролику вакцину против COVID-19 для животных "Карнивак-Ков"
Лаборанты вводят кролику вакцину против COVID-19 для животных Карнивак-Ков - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / пресс-служба Россельхознадзора
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В некоторых регионах России началась вакцинация домашних животных против коронавируса отечественным препаратом "Карнивак-Ков", сообщила советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.
Она уточнила, что прививки делают в частных и государственных клиниках, закупивших вакцину у разработчика и производителя — подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных.
"Клиники отмечают повышенный интерес к вакцинации среди граждан с активной гражданской позицией, заводчиков, часто путешествующих владельцев домашних животных, а также граждан, чьи животные содержатся на свободном выгуле", — отметила Мелано.
Так, прививки начали делать в Москве, Рязанской и Брянской областях, а в ближайшее время партии препарата доставят в Челябинскую область, Крым и в Санкт-Петербург. Цену на две дозы вакцины снизили с 588 до 500 рублей, рекомендуемая торговая наценка не должна превышать 30 процентов.
"Карнивак-Ков" — единственный зарегистрированный в мире препарат против COVID-19 у животных. Сейчас срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода.
В лаборатории государственного бюджетного учреждения Федеральный центр охраны здоровья животных - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
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