https://ria.ru/20210526/zhivotnye-1734277816.html

В России начали вакцинацию домашних животных от коронавируса

В России начали вакцинацию домашних животных от коронавируса - РИА Новости, 26.05.2021

В России начали вакцинацию домашних животных от коронавируса

В некоторых регионах России началась вакцинация домашних животных против коронавируса отечественным препаратом "Карнивак-Ков", сообщила советник руководителя... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T16:43

2021-05-26T16:43

2021-05-26T20:31

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В некоторых регионах России началась вакцинация домашних животных против коронавируса отечественным препаратом "Карнивак-Ков", сообщила советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.Она уточнила, что прививки делают в частных и государственных клиниках, закупивших вакцину у разработчика и производителя — подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных.Так, прививки начали делать в Москве, Рязанской и Брянской областях, а в ближайшее время партии препарата доставят в Челябинскую область, Крым и в Санкт-Петербург. Цену на две дозы вакцины снизили с 588 до 500 рублей, рекомендуемая торговая наценка не должна превышать 30 процентов."Карнивак-Ков" — единственный зарегистрированный в мире препарат против COVID-19 у животных. Сейчас срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода.

https://ria.ru/20210407/vaktsina-1727206500.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество