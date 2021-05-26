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Эффектные наряды и вкусная еда: pre-party фестиваля "Жара"
Эффектные наряды и вкусная еда: pre-party фестиваля "Жара" - РИА Новости, 26.05.2021
Эффектные наряды и вкусная еда: pre-party фестиваля "Жара"
В одном из столичных ресторанов в этот вторник прошла pre-party пятого музыкального международного фестиваля "Жара", который впервые организуют в Москве вместо... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T15:32
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фото
лужники
подиум
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В одном из столичных ресторанов в этот вторник прошла pre-party пятого музыкального международного фестиваля "Жара", который впервые организуют в Москве вместо солнечного Баку (Азербайджан). О восточном гостеприимстве, секретах подготовки к одному из самых горячих событий года и звездных гостях — в фотоленте РИА Новости.
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фото, лужники , подиум, еда, мода, глюкоза (наталья ионова), знаменитости, звезды, москва, музыка, анита цой, ани лорак, эмин агаларов, фото, новости культуры, шоу-бизнес

Эффектные наряды и вкусная еда: pre-party фестиваля "Жара"

15:32 26.05.2021 (обновлено: 17:47 26.05.2021)
 
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В одном из столичных ресторанов в этот вторник прошла pre-party пятого музыкального международного фестиваля "Жара", который впервые организуют в Москве вместо солнечного Баку (Азербайджан). О восточном гостеприимстве, секретах подготовки к одному из самых горячих событий года и звездных гостях — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : пресс-служба фестиваля "Жара"

На входе в ресторан гостей и представителей СМИ встречали огромные столы с разными угощениями: кутабами, восточными сладостями и свежими фруктами.

Фестиваль Жара
1 из 9

На входе в ресторан гостей и представителей СМИ встречали огромные столы с разными угощениями: кутабами, восточными сладостями и свежими фруктами.

© Фото : пресс-служба фестиваля "Жара"
© Фото : пресс-служба фестиваля "Жара"

В самый разгар вечера все могли попробовать традиционные блюда азербайджанской кухни — шах-плов и запеченного ягненка.

Фестиваль Жара
2 из 9

В самый разгар вечера все могли попробовать традиционные блюда азербайджанской кухни — шах-плов и запеченного ягненка.

© Фото : пресс-служба фестиваля "Жара"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Основатель фестиваля Эмин Агаларов сделал все возможное, чтобы перенести часть родного Баку в Москву.

"Архитектура заведения, блюда – все точно окунает в атмосферу моего родного города. Я очень трепетно отношусь к традициям и к нашей национальной азербайджанской кухне", — отметил бизнесмен.

Певец Эмин Агаларов на pre-party международного музыкального фестиваля Жара в Москве
3 из 9

Основатель фестиваля Эмин Агаларов сделал все возможное, чтобы перенести часть родного Баку в Москву.

"Архитектура заведения, блюда – все точно окунает в атмосферу моего родного города. Я очень трепетно отношусь к традициям и к нашей национальной азербайджанской кухне", — отметил бизнесмен.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© Фото : пресс-служба фестиваля "Жара"

На вечере организаторы также раскрыли некоторые секреты подготовки. По их словам, в дни фестиваля, который пройдет на территории спортивного комплекса "Лужники" с 23 по 27 июня, будет установлено три сцены — главная и две дополнительные. На них ежедневно будут давать многочасовые концерты разные артисты (всего на фестивале выступит более 200 звезд), а открытие и закрытие "Жары" запомнится гостям еще и красочным салютом.

"Мы готовим грандиозную программу: пять дней, самые популярные и любимые артисты, open-air на берегу Москва-реки, специальное меню от лучших шеф-поваров и обязательно новые неожиданные премьеры песен и коллаборации! Ждем всех", — отметила генеральный продюсер фестиваля Лена Боска (на фото в центре).

Фестиваль Жара
4 из 9

На вечере организаторы также раскрыли некоторые секреты подготовки. По их словам, в дни фестиваля, который пройдет на территории спортивного комплекса "Лужники" с 23 по 27 июня, будет установлено три сцены — главная и две дополнительные. На них ежедневно будут давать многочасовые концерты разные артисты (всего на фестивале выступит более 200 звезд), а открытие и закрытие "Жары" запомнится гостям еще и красочным салютом.

"Мы готовим грандиозную программу: пять дней, самые популярные и любимые артисты, open-air на берегу Москва-реки, специальное меню от лучших шеф-поваров и обязательно новые неожиданные премьеры песен и коллаборации! Ждем всех", — отметила генеральный продюсер фестиваля Лена Боска (на фото в центре).

© Фото : пресс-служба фестиваля "Жара"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Среди звездных гостей на pre-party были замечены многие знаменитости. Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) привлекла внимание смелым нарядом с множеством разрезов и не только.

В точно таком же платье несколько дней назад на красной дорожке перед церемонией награждения премией Billboard Music Awards блистала и голливудская актриса Меган Фокс. Звезда "Трансформеров" пришла поддержать своего бойфренда, рэпера Machine Gun Kelly.

Теперь поклонники шутят в соцсетях, что обе знаменитости вовремя попали на одну и ту же распродажу.

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) на pre-party международного музыкального фестиваля Жара в Москве
5 из 9

Среди звездных гостей на pre-party были замечены многие знаменитости. Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) привлекла внимание смелым нарядом с множеством разрезов и не только.

В точно таком же платье несколько дней назад на красной дорожке перед церемонией награждения премией Billboard Music Awards блистала и голливудская актриса Меган Фокс. Звезда "Трансформеров" пришла поддержать своего бойфренда, рэпера Machine Gun Kelly.

Теперь поклонники шутят в соцсетях, что обе знаменитости вовремя попали на одну и ту же распродажу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Одна из участниц фестиваля, певица Ани Лорак тоже выбрала черный цвет. Она появилась в эффектном облегающем комбинезоне, в котором очень напоминала героиню из комиксов о Бэтмене — Женщину-кошку.

Певица Ани Лорак на pre-party международного музыкального фестиваля Жара в Москве
6 из 9

Одна из участниц фестиваля, певица Ани Лорак тоже выбрала черный цвет. Она появилась в эффектном облегающем комбинезоне, в котором очень напоминала героиню из комиксов о Бэтмене — Женщину-кошку.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Певица Наталья Подольская в костюме-тройке лилового цвета была похожа на бизнес-леди, которая только закончила важную встречу и пришла отдохнуть от дел.

Несмотря на строгость комплекта, образ выглядел утонченно и соблазнительно благодаря удлиненному пиджаку и жилету с глубоким вырезом.

Pre-party международного музыкального фестиваля Жара
7 из 9

Певица Наталья Подольская в костюме-тройке лилового цвета была похожа на бизнес-леди, которая только закончила важную встречу и пришла отдохнуть от дел.

Несмотря на строгость комплекта, образ выглядел утонченно и соблазнительно благодаря удлиненному пиджаку и жилету с глубоким вырезом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

А вот Анита Цой задала всем летнее настроение. Певица появилась в пестром шелковом костюме с анималистичным принтом и розовых лодочках.

Образ артистки смотрелся свежо и радостно.

Певица Анита Цой на pre-party международного музыкального фестиваля Жара в Москве
8 из 9

А вот Анита Цой задала всем летнее настроение. Певица появилась в пестром шелковом костюме с анималистичным принтом и розовых лодочках.

Образ артистки смотрелся свежо и радостно.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Журналистка Алена Жигалова, которая только вернулась из Роттердама, где прошел песенный конкурс Евровидение.

Она же поддержала тренд на серебро. В этом году многие участники конкурса выступали в нарядах такого оттенка.

Журналист Алена Жигалова на pre-party международного музыкального фестиваля Жара в Москве
9 из 9

Журналистка Алена Жигалова, которая только вернулась из Роттердама, где прошел песенный конкурс Евровидение.

Она же поддержала тренд на серебро. В этом году многие участники конкурса выступали в нарядах такого оттенка.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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