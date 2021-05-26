Эффектные наряды и вкусная еда: pre-party фестиваля "Жара"
На входе в ресторан гостей и представителей СМИ встречали огромные столы с разными угощениями: кутабами, восточными сладостями и свежими фруктами.
На входе в ресторан гостей и представителей СМИ встречали огромные столы с разными угощениями: кутабами, восточными сладостями и свежими фруктами.
В самый разгар вечера все могли попробовать традиционные блюда азербайджанской кухни — шах-плов и запеченного ягненка.
В самый разгар вечера все могли попробовать традиционные блюда азербайджанской кухни — шах-плов и запеченного ягненка.
Основатель фестиваля Эмин Агаларов сделал все возможное, чтобы перенести часть родного Баку в Москву.
"Архитектура заведения, блюда – все точно окунает в атмосферу моего родного города. Я очень трепетно отношусь к традициям и к нашей национальной азербайджанской кухне", — отметил бизнесмен.
Основатель фестиваля Эмин Агаларов сделал все возможное, чтобы перенести часть родного Баку в Москву.
"Архитектура заведения, блюда – все точно окунает в атмосферу моего родного города. Я очень трепетно отношусь к традициям и к нашей национальной азербайджанской кухне", — отметил бизнесмен.
На вечере организаторы также раскрыли некоторые секреты подготовки. По их словам, в дни фестиваля, который пройдет на территории спортивного комплекса "Лужники" с 23 по 27 июня, будет установлено три сцены — главная и две дополнительные. На них ежедневно будут давать многочасовые концерты разные артисты (всего на фестивале выступит более 200 звезд), а открытие и закрытие "Жары" запомнится гостям еще и красочным салютом.
"Мы готовим грандиозную программу: пять дней, самые популярные и любимые артисты, open-air на берегу Москва-реки, специальное меню от лучших шеф-поваров и обязательно новые неожиданные премьеры песен и коллаборации! Ждем всех", — отметила генеральный продюсер фестиваля Лена Боска (на фото в центре).
На вечере организаторы также раскрыли некоторые секреты подготовки. По их словам, в дни фестиваля, который пройдет на территории спортивного комплекса "Лужники" с 23 по 27 июня, будет установлено три сцены — главная и две дополнительные. На них ежедневно будут давать многочасовые концерты разные артисты (всего на фестивале выступит более 200 звезд), а открытие и закрытие "Жары" запомнится гостям еще и красочным салютом.
"Мы готовим грандиозную программу: пять дней, самые популярные и любимые артисты, open-air на берегу Москва-реки, специальное меню от лучших шеф-поваров и обязательно новые неожиданные премьеры песен и коллаборации! Ждем всех", — отметила генеральный продюсер фестиваля Лена Боска (на фото в центре).
Среди звездных гостей на pre-party были замечены многие знаменитости. Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) привлекла внимание смелым нарядом с множеством разрезов и не только.
В точно таком же платье несколько дней назад на красной дорожке перед церемонией награждения премией Billboard Music Awards блистала и голливудская актриса Меган Фокс. Звезда "Трансформеров" пришла поддержать своего бойфренда, рэпера Machine Gun Kelly.
Теперь поклонники шутят в соцсетях, что обе знаменитости вовремя попали на одну и ту же распродажу.
Среди звездных гостей на pre-party были замечены многие знаменитости. Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) привлекла внимание смелым нарядом с множеством разрезов и не только.
В точно таком же платье несколько дней назад на красной дорожке перед церемонией награждения премией Billboard Music Awards блистала и голливудская актриса Меган Фокс. Звезда "Трансформеров" пришла поддержать своего бойфренда, рэпера Machine Gun Kelly.
Теперь поклонники шутят в соцсетях, что обе знаменитости вовремя попали на одну и ту же распродажу.
Одна из участниц фестиваля, певица Ани Лорак тоже выбрала черный цвет. Она появилась в эффектном облегающем комбинезоне, в котором очень напоминала героиню из комиксов о Бэтмене — Женщину-кошку.
Одна из участниц фестиваля, певица Ани Лорак тоже выбрала черный цвет. Она появилась в эффектном облегающем комбинезоне, в котором очень напоминала героиню из комиксов о Бэтмене — Женщину-кошку.
Певица Наталья Подольская в костюме-тройке лилового цвета была похожа на бизнес-леди, которая только закончила важную встречу и пришла отдохнуть от дел.
Несмотря на строгость комплекта, образ выглядел утонченно и соблазнительно благодаря удлиненному пиджаку и жилету с глубоким вырезом.
Певица Наталья Подольская в костюме-тройке лилового цвета была похожа на бизнес-леди, которая только закончила важную встречу и пришла отдохнуть от дел.
Несмотря на строгость комплекта, образ выглядел утонченно и соблазнительно благодаря удлиненному пиджаку и жилету с глубоким вырезом.
А вот Анита Цой задала всем летнее настроение. Певица появилась в пестром шелковом костюме с анималистичным принтом и розовых лодочках.
Образ артистки смотрелся свежо и радостно.
А вот Анита Цой задала всем летнее настроение. Певица появилась в пестром шелковом костюме с анималистичным принтом и розовых лодочках.
Образ артистки смотрелся свежо и радостно.
Журналистка Алена Жигалова, которая только вернулась из Роттердама, где прошел песенный конкурс Евровидение.
Она же поддержала тренд на серебро. В этом году многие участники конкурса выступали в нарядах такого оттенка.
Журналистка Алена Жигалова, которая только вернулась из Роттердама, где прошел песенный конкурс Евровидение.
Она же поддержала тренд на серебро. В этом году многие участники конкурса выступали в нарядах такого оттенка.