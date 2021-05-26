Эффектные наряды и вкусная еда: pre-party фестиваля "Жара"

© Фото : пресс-служба фестиваля "Жара"

На вечере организаторы также раскрыли некоторые секреты подготовки. По их словам, в дни фестиваля, который пройдет на территории спортивного комплекса "Лужники" с 23 по 27 июня, будет установлено три сцены — главная и две дополнительные. На них ежедневно будут давать многочасовые концерты разные артисты (всего на фестивале выступит более 200 звезд), а открытие и закрытие "Жары" запомнится гостям еще и красочным салютом.

"Мы готовим грандиозную программу: пять дней, самые популярные и любимые артисты, open-air на берегу Москва-реки, специальное меню от лучших шеф-поваров и обязательно новые неожиданные премьеры песен и коллаборации! Ждем всех", — отметила генеральный продюсер фестиваля Лена Боска (на фото в центре).