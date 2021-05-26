https://ria.ru/20210526/zemletryasenie-1733908087.html

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6 - РИА Новости, 26.05.2021

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в ночь на среду в районе вулкана Шивелуч на Камчатке, следует из сообщения на сайте регионального филиала Геофизической... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T00:55

2021-05-26T00:55

2021-05-26T00:55

шивелуч

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в ночь на среду в районе вулкана Шивелуч на Камчатке, следует из сообщения на сайте регионального филиала Геофизической службы РАН.Эпицентр залегал на глубине 65 километров. Расстояние до ближайшего населенного пункта, поселка Усть-Камчатск, составляет 90 километров.Жители полуострова толчок не ощутили, сказали в региональном управлении МЧС.

https://ria.ru/20210521/zemletryasenie-1733236259.html

шивелуч

петропавловск-камчатский

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шивелуч, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), петропавловск-камчатский, происшествия