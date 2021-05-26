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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6 - РИА Новости, 26.05.2021
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6
Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в ночь на среду в районе вулкана Шивелуч на Камчатке, следует из сообщения на сайте регионального филиала Геофизической... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T00:55
2021-05-26T00:55
2021-05-26T00:55
шивелуч
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
петропавловск-камчатский
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в ночь на среду в районе вулкана Шивелуч на Камчатке, следует из сообщения на сайте регионального филиала Геофизической службы РАН.Эпицентр залегал на глубине 65 километров. Расстояние до ближайшего населенного пункта, поселка Усть-Камчатск, составляет 90 километров.Жители полуострова толчок не ощутили, сказали в региональном управлении МЧС.
https://ria.ru/20210521/zemletryasenie-1733236259.html
шивелуч
петропавловск-камчатский
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шивелуч, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), петропавловск-камчатский, происшествия