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ГД приняла закон о запрете на участие в выборах причастным к экстремизму
ГД приняла закон о запрете на участие в выборах причастным к экстремизму - РИА Новости, 26.05.2021
ГД приняла закон о запрете на участие в выборах причастным к экстремизму
Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект о запрете на участие в выборах любых уровней для людей, которые причастны к деятельности... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T10:31
2021-05-26T10:55
россия
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политика
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект о запрете на участие в выборах любых уровней для людей, которые причастны к деятельности экстремистских организаций.Так, руководители и учредители экстремистских или террористических организаций не смогут избираться в течение пяти лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете таких сообществ, остальные — в течение трех лет.Причастностью к деятельности подобных организаций будут считаться:Устанавливать причастность будет суд.Закон не будет распространяться:Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.
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россия, госдума рф, политика

ГД приняла закон о запрете на участие в выборах причастным к экстремизму

10:31 26.05.2021 (обновлено: 10:55 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект о запрете на участие в выборах любых уровней для людей, которые причастны к деятельности экстремистских организаций.
Так, руководители и учредители экстремистских или террористических организаций не смогут избираться в течение пяти лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете таких сообществ, остальные — в течение трех лет.
Причастностью к деятельности подобных организаций будут считаться:
  • высказывания, в том числе и в Интернете, в поддержку экстремистской организации или отдельного ее мероприятия;
  • перечисление денег экстремистской организации или отдельному ее мероприятию;
  • предоставление имущественной, организационно-методической или консультативной помощи экстремистской организации или отдельному ее мероприятию.
Устанавливать причастность будет суд.
Закон не будет распространяться:
  • на выборы, которые были назначены до его вступления в силу;
  • на тех, кто помогал таким организациям в период, когда их деятельность не была экстремистской;
  • на тех, кто не мог знать о том, что организация ведет экстремистскую деятельность;
  • на тех, чья помощь экстремистской организации не была связана с экстремизмом.
Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.
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21 мая, 16:06
Стали известны подробности законопроекта о запрете участия в выборах из-за экстремизма
 
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