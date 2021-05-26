https://ria.ru/20210526/zakon-1733929853.html

ГД приняла закон о запрете на участие в выборах причастным к экстремизму

ГД приняла закон о запрете на участие в выборах причастным к экстремизму - РИА Новости, 26.05.2021

ГД приняла закон о запрете на участие в выборах причастным к экстремизму

Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект о запрете на участие в выборах любых уровней для людей, которые причастны к деятельности... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T10:31

2021-05-26T10:31

2021-05-26T10:55

россия

госдума рф

политика

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект о запрете на участие в выборах любых уровней для людей, которые причастны к деятельности экстремистских организаций.Так, руководители и учредители экстремистских или террористических организаций не смогут избираться в течение пяти лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете таких сообществ, остальные — в течение трех лет.Причастностью к деятельности подобных организаций будут считаться:Устанавливать причастность будет суд.Закон не будет распространяться:Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20210521/sud-1733322120.html

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россия, госдума рф, политика