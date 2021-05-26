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Посольство проверяет сообщения о задержании выходцев из России во Франции
Посольство проверяет сообщения о задержании выходцев из России во Франции - РИА Новости, 26.05.2021
Посольство проверяет сообщения о задержании выходцев из России во Франции
Посольство в Париже проверяет публикации в СМИ о задержании "выходцев из России" на востоке Франции, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Сергей Паринов. РИА Новости, 26.05.2021
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ПАРИЖ, 26 мая — РИА Новости. Посольство в Париже проверяет публикации в СМИ о задержании "выходцев из России" на востоке Франции, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Сергей Паринов.О задержании четырех человек, родившихся в России, во французском департаменте Нижний Рейн в рамках антитеррористического расследования ранее сообщило France-Presse со ссылкой на судебные источники.По данным агентства, среди них трое несовершеннолетних, так же три человека — выходцы из Чечни.
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россия, франция, париж, в мире

Посольство проверяет сообщения о задержании выходцев из России во Франции

21:17 26.05.2021 (обновлено: 22:49 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкЗдание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже
Здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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ПАРИЖ, 26 мая — РИА Новости. Посольство в Париже проверяет публикации в СМИ о задержании "выходцев из России" на востоке Франции, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Сергей Паринов.
"Генконсульство России в Страсбурге направило официальный запрос в префектуру полиции. Ответа пока не получено", — добавил собеседник агентства.
О задержании четырех человек, родившихся в России, во французском департаменте Нижний Рейн в рамках антитеррористического расследования ранее сообщило France-Presse со ссылкой на судебные источники.
По данным агентства, среди них трое несовершеннолетних, так же три человека — выходцы из Чечни.
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