https://ria.ru/20210526/zaderzhanie-1734332341.html

Посольство проверяет сообщения о задержании выходцев из России во Франции

Посольство проверяет сообщения о задержании выходцев из России во Франции - РИА Новости, 26.05.2021

Посольство проверяет сообщения о задержании выходцев из России во Франции

Посольство в Париже проверяет публикации в СМИ о задержании "выходцев из России" на востоке Франции, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Сергей Паринов. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T21:17

2021-05-26T21:17

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ПАРИЖ, 26 мая — РИА Новости. Посольство в Париже проверяет публикации в СМИ о задержании "выходцев из России" на востоке Франции, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Сергей Паринов.О задержании четырех человек, родившихся в России, во французском департаменте Нижний Рейн в рамках антитеррористического расследования ранее сообщило France-Presse со ссылкой на судебные источники.По данным агентства, среди них трое несовершеннолетних, так же три человека — выходцы из Чечни.

https://ria.ru/20210510/chernobyl-1731659362.html

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россия, франция, париж, в мире