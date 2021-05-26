https://ria.ru/20210526/yugra-1734018504.html

Житель Югры разбросал деньги по машине ДПС, чтобы его "не задержали"

Житель Югры разбросал деньги по машине ДПС, чтобы его "не задержали" - РИА Новости, 26.05.2021

Житель Югры разбросал деньги по машине ДПС, чтобы его "не задержали"

Пьяный житель Ханты-Мансийского автономного округа разбросал 100 тысяч рублей по патрульной машине, пытаясь дать взятку сотруднику ДПС, лишившему его... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T15:29

2021-05-26T15:29

2021-05-26T16:36

россия

ханты-мансийский автономный округ

следственный комитет россии (ск рф)

пыть-ях

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734247774_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c0f1b482fda85b1a184be868983f2066.jpg

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 мая - РИА Новости. Пьяный житель Ханты-Мансийского автономного округа разбросал 100 тысяч рублей по патрульной машине, пытаясь дать взятку сотруднику ДПС, лишившему его возможности сесть за руль автомобиля, сообщается на сайте регионального УМВД.Согласно информации ведомства, в полицию города Пыть-Ях обратилась местная жительница, заявившая, что нетрезвый мужчина пытается сесть за руль автомобиля. Прибывший на место инспектор ДПС пригласил 35-летнего мужчину в патрульный автомобиль для беседы, однако тот ответил бранью, проявил агрессию и слушать сотрудника МВД отказался."Полицейский предупредил югорчанина о том, что за оскорбление представителя власти он может быть привлечен к уголовной ответственности... Тогда нарушитель сел в патрульный автомобиль и с целью избежания уголовного наказания бросил на панель приборов 100 тысяч рублей. Госавтоинспектор потребовал забрать денежные средства и незамедлительно сообщил о случившемся в дежурную часть полиции", - говорится в сообщении.Вскоре на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, мужчину доставили в отделение полиции. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался. По данным УМВД, следственное управление СК РФ возбудило в отношении него уголовное дело по статье 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти", а по попытке дать взятку полицейскому проводится проверка.Полиция также опубликовала видеозапись, на которой запечатлена беседа сотрудников полиции с мужчиной. Подозреваемый на требование патрульного забрать деньги, разбросанные по салону машины ДПС, отказывается, объясняя это тем, что взятка нужна, чтобы его "не задержали".

https://ria.ru/20210526/sud-1733990003.html

https://ria.ru/20210517/vzyatka-1732569579.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

пыть-ях

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Водитель раскидал пятитысячные купюры при задержании В Югре пьяный водитель разбросал 100 тыс рублей по патрульной машине, пытаясь дать взятку инспектору, не давшему ему сесть за руль - а потом не соглашался ни собирать деньги, ни выходить из машины ГИБДД. 2021-05-26T15:29 true PT3M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ханты-мансийский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф), пыть-ях, происшествия