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Житель Югры разбросал деньги по машине ДПС, чтобы его "не задержали"
Житель Югры разбросал деньги по машине ДПС, чтобы его "не задержали" - РИА Новости, 26.05.2021
Житель Югры разбросал деньги по машине ДПС, чтобы его "не задержали"
Пьяный житель Ханты-Мансийского автономного округа разбросал 100 тысяч рублей по патрульной машине, пытаясь дать взятку сотруднику ДПС, лишившему его... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T15:29
2021-05-26T16:36
россия
ханты-мансийский автономный округ
следственный комитет россии (ск рф)
пыть-ях
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 мая - РИА Новости. Пьяный житель Ханты-Мансийского автономного округа разбросал 100 тысяч рублей по патрульной машине, пытаясь дать взятку сотруднику ДПС, лишившему его возможности сесть за руль автомобиля, сообщается на сайте регионального УМВД.Согласно информации ведомства, в полицию города Пыть-Ях обратилась местная жительница, заявившая, что нетрезвый мужчина пытается сесть за руль автомобиля. Прибывший на место инспектор ДПС пригласил 35-летнего мужчину в патрульный автомобиль для беседы, однако тот ответил бранью, проявил агрессию и слушать сотрудника МВД отказался."Полицейский предупредил югорчанина о том, что за оскорбление представителя власти он может быть привлечен к уголовной ответственности... Тогда нарушитель сел в патрульный автомобиль и с целью избежания уголовного наказания бросил на панель приборов 100 тысяч рублей. Госавтоинспектор потребовал забрать денежные средства и незамедлительно сообщил о случившемся в дежурную часть полиции", - говорится в сообщении.Вскоре на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, мужчину доставили в отделение полиции. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался. По данным УМВД, следственное управление СК РФ возбудило в отношении него уголовное дело по статье 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти", а по попытке дать взятку полицейскому проводится проверка.Полиция также опубликовала видеозапись, на которой запечатлена беседа сотрудников полиции с мужчиной. Подозреваемый на требование патрульного забрать деньги, разбросанные по салону машины ДПС, отказывается, объясняя это тем, что взятка нужна, чтобы его "не задержали".
https://ria.ru/20210526/sud-1733990003.html
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россия
ханты-мансийский автономный округ
пыть-ях
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60
Водитель раскидал пятитысячные купюры при задержании
В Югре пьяный водитель разбросал 100 тыс рублей по патрульной машине, пытаясь дать взятку инспектору, не давшему ему сесть за руль - а потом не соглашался ни собирать деньги, ни выходить из машины ГИБДД.
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россия, ханты-мансийский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф), пыть-ях, происшествия

Житель Югры разбросал деньги по машине ДПС, чтобы его "не задержали"

15:29 26.05.2021 (обновлено: 16:36 26.05.2021)
 
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 мая - РИА Новости. Пьяный житель Ханты-Мансийского автономного округа разбросал 100 тысяч рублей по патрульной машине, пытаясь дать взятку сотруднику ДПС, лишившему его возможности сесть за руль автомобиля, сообщается на сайте регионального УМВД.
Согласно информации ведомства, в полицию города Пыть-Ях обратилась местная жительница, заявившая, что нетрезвый мужчина пытается сесть за руль автомобиля. Прибывший на место инспектор ДПС пригласил 35-летнего мужчину в патрульный автомобиль для беседы, однако тот ответил бранью, проявил агрессию и слушать сотрудника МВД отказался.
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"Полицейский предупредил югорчанина о том, что за оскорбление представителя власти он может быть привлечен к уголовной ответственности... Тогда нарушитель сел в патрульный автомобиль и с целью избежания уголовного наказания бросил на панель приборов 100 тысяч рублей. Госавтоинспектор потребовал забрать денежные средства и незамедлительно сообщил о случившемся в дежурную часть полиции", - говорится в сообщении.
Вскоре на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, мужчину доставили в отделение полиции. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался. По данным УМВД, следственное управление СК РФ возбудило в отношении него уголовное дело по статье 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти", а по попытке дать взятку полицейскому проводится проверка.
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Полиция также опубликовала видеозапись, на которой запечатлена беседа сотрудников полиции с мужчиной. Подозреваемый на требование патрульного забрать деньги, разбросанные по салону машины ДПС, отказывается, объясняя это тем, что взятка нужна, чтобы его "не задержали".
 
РоссияХанты-Мансийский автономный округСледственный комитет России (СК РФ)Пыть-ЯхПроисшествия
 
 
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